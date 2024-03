El futbolista que dijo no a Pep Guardiola «ni por todo el dinero del mundo»

Hay veces en la vida que el dinero no lo compra todo. Eso es lo que le pasó al Manchester City con Declan Rice, uno de los mejores jugadores de la Premier League que el pasado verano decidió rechazar la oferta del conjunto de Pep Guardiola para enrolarse en las filas del Arsenal, actual líder de la competición. El técnico español reconoció que el inglés, que por entonces militaba en el West Ham, no estaba dispuesto a unirse al proyecto celeste «ni por todo el dinero del mundo»

«A veces aquí se da que hay muchos jugadores que queremos y que deciden no unirse a nosotros», aseguró Guardiola que a su vez reconoció que no es la primera vez que les sucede algo así a lo largo de sus historia: «No es el primero que queríamos y que no quiso fichar. Tenemos una lista larga». Por mucho dinero que tengan, todavía quedan jugadores que no se mueven por dinero y que por mucho que la oferta pudiera ser infinitamente superior a cualquier otra prefieren rechazar el dinero.

«Básicamente, no quiso venir ni por todo el dinero del mundo ni por nada, así que no iba a suceder. Tomó su decisión, buena y le deseamos buena suerte», explicó Pep Guardiola sobre un Declan Rice al que le habría gustado tener en su plantilla: «Todos los equipos de la Premier League habrían fichado a Declan Rice. Es el capitán internacional de la selección de Inglaterra y un jugador joven que juega muchos partidos con regularidad. Por eso el Arsenal presionó de la forma en que lo hizo para ficharle», afirmó el técnico del Manchester City en sala de prensa.

Finalmente, el jugador decidió unirse al equipo que lidera Mikel Arteta por un precio que superó los 100 millones de euros. Declan Rice se convirtió así en el futbolista inglés más caro de la historia. El capitán de la selección inglesa venía de ser la estrella del West Ham y en poco tiempo se ha convertido también en un futbolista indispensable en el Arsenal. En 39 partidos que ha jugado con los gunners ha anotado seis goles y repartido siete asistencias.

Guardiola frente al jugador que le rechazó

Este domingo se verán las caras Manchester City y Arsenal en la pelea por el liderato de la Premier League, o lo que es lo mismo Guardiola contra el jugador que le dijo no y que ahora es uno de los grandes peligros del rival. Un punto separa a los dos equipos en la clasificación. Los de Arteta son líderes empatados a 64 puntos con el Liverpool, segundo, uno más que el conjunto citizen, tercero.

En este partido está la Premier League. El City no se puede permitir un tropiezo ya que de hacerlo se complicaría mucho sus opciones de revalidar el título otro año más. Para ello contará con el apoyo del Eithad, que esperan que les lleve en volandas hacia una victoria necesaria a la par que complicada. No será fácil batir a los de Arteta, que cuentan con Declan Rice como uno de sus principales peligros.