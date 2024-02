El último elogio de Guardiola a Xabi Alonso: «Son los únicos invictos en Europa… ¡Wow!»

Pep Guardiola no ha podido evitar elogiar a Xabi Alonso, cuya temporada en el Bayer Leverkusen no ha pasado desapercibida para nadie. De hecho, el club alemán es el único equipo de Europa que no conoce la derrota. Ahora, el entrenador del Manchester City ha puesto de manifiesto los motivos por los que el donostiarra es la gran sensación esta temporada.

A Pep Guardiola le preguntaron en la previa al partido de este martes ante el Luton Town de la FA Cup su opinión por la temporada de Xabi Alonso: «Si me preguntas por el trabajo que está haciendo en el Bayer Leverkusen… ¡Wow! Están invictos. Es el único equipo del fútbol moderno que está invicto en todas las competiciones y peleando allí con el Bayern de Munich por la Bundesliga».

Guardiola, que ya sabe lo que es ganar en la Bundesliga, le dio un gran consejo a Xabi Alonso advirtiéndole de lo que puede ocurrir si no gana la liga alemana, donde aventaja en ocho puntos al Bayern de Munich: «Ahora están en la peor parte de la temporada. Ahora están en una posición en la que no pueden ganar la Bundesliga, sino que pueden perder la Bundesliga. Todo el mundo piensa que ya está hecho. Y eso es lo más difícil. No se hace hasta que se hace. Pero… ¡Wow!».

«No es sólo por su forma de jugar, sino que no han perdido un sólo partido en la Europa League, en la Pokal de Alemania y en la propia Bundesliga y la forma en la que juegan», añade el entrenador del Manchester City.

Por último, Guardiola habla de los jugadores que seguirán involucrados en el fútbol ya sea como entrenador u otras funciones: «Normalmente, los centrocampistas de contención como él, Mascherano, Busquets, los centrocampistas que tenía; le pasará también a Rodri, a Gündogan seguirán involucrados en el mundo del fútbol, eso seguro, porque tienen una visión que es global».

El nuevo récord de Xabi Alonso

Los elogios que viene recibiendo Xabi Alonso en las últimas semanas tienen un porqué. El Bayer Leverkusen no sabe lo que es perder todavía en lo que va de temporada. A punto de alcanzar el mes de marzo y con siete meses de competición ya disputados, el equipo alemán ha disputado esta temporada un total de 33 encuentros. Con la última victoria ante el Mainz 05 el pasado viernes, el equipo de Renania del Norte todavía no sabe lo que es caer derrotado.

Esta espectacular racha le coloca en Europa como el único equipo en el continente en estar invicto, además de ser indiscutiblemente el líder de la Bundesliga con una diferencia de ocho puntos. Con esta victoria, el tolosarra hizo historia en el país convirtiéndose en el entrenador con mayor número de partidos sin perder en una temporada.