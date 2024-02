La última queja de Guardiola sobre el calendario: «El negocio debe continuar»

Pep Guardiola ha vuelto a arremeter contra el calendario tras la victoria del Manchester City (0-1) en casa del Bournemouth de Andoni Iraola, gracias a un gol de Phil Foden en la primera mitad. Tras el encuentro, que les permite seguir la estela del Liverpool en la Premier League, el técnico no dudó en alzar la voz y quejarse por la cantidad de partidos que juegan al año. Y es que hay pocos equipos que jueguen más partidos que los citizens ya que disputan cuatro competiciones (Premier, Champions, FA Cup y Carabao Cup).

«Muchas gracias por el calendario. Es demasiado. Absolutamente. Pero el negocio debe continuar…», aseguró un Guardiola cabreado por la cantidad de partidos que hay en el calendario cada temporada, que se deshizo en elogios hacia sus jugadores, a los que calificó como «superhombres». «Adoro a mis jugadores. Son superhombres. Juegan cada tres días. Cuando la gente dice: ‘¿Puedes jugar en las mismas condiciones en Premier League?’ No. Jugamos más partidos que todos los demás…».

A las cuatro competiciones que disputa el Manchester City cada año, hay que sumarle esta campaña un partido de la Supercopa de Europa y dos en el Mundial de Clubes disputado en Arabia Saudí. Si bien es cierto, los de Guardiola cayeron esta temporada en la primera ronda de la Carabao Cup tras perder 1-0 con el Newcastle, pero a cambio han jugado partidos de dos competiciones que sólo disputa el campeón de la Champions, o, en el caso de la Supercopa, el campeón de la Europa League.

Lo cierto es que el Manchester City sufrió para vencer a un Bournemouth que le puso las cosas muy difíciles. Un tanto de Foden dio a los de Guardiola tres puntos vitales que les permiten seguir segundos a un punto del Liverpool. «Ganar 0-5 no es una realidad, espero que pronto tengamos una semana libre para que descansen las piernas», comentó el de Sampedor al término del encuentro.

Guardiola y el «show must go on»

Justo antes de enfrentarse al Sevilla en la Supercopa de Europa, en el mes de agosto, Guardiola ya se quejaba del calendario a raíz de la baja de Kevin de Bruyne por lesión para ese partido. «Es una putada lo de De Bruyne. Es lo que hay. En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido contra el Skonto de Riga. Ahora te dan 4 días. Y al final mira cuantos cruzados… Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque show must go on», dijo Pep en Movistar+.

«Y si no está Courtois, ya habrá otro, y si no está Militao, pues otro, o Kevin, pues ya habrá otro. Porque acabas la Champions y se van dos semanas con las selecciones y luego el año próximo el Mundial de Clubes en Estados Unidos con 37 equipos. Es demasiado, adaptarse, tirar, entrenar muy poco y energía en los partidos. Esto es una batalla perdida hasta que los jugadores se planten y digan ‘no jugamos’. Y encima ahora metiendo más minutos, 110 o 112…», espetó Guardiola. Unos meses después, el preparador español ha vuelto a clamar contra el calendario por la gran cantidad de partidos que juegan cada año. Y a esto hay que añadirle que el próximo año el Mundial de Clubes será de 32 equipos.