Guardiola vuelve a liarla: se enfada con el árbitro tras caer eliminado en Copa contra el Newcastle

El Manchester City se despide a las primeras de cambio de la Copa de la Liga inglesa. El equipo de Pep Guardiola cayó eliminado contra el Newcastle por 1-0, provocando el enfado del técnico, que no dudó en mostrar su indignación con el colegiado al término del encuentro. Un gol de Isak dejó fuera al conjunto citizen, provocando que el entrenador perdiera los papeles al término del partido.

Chris Kavanagh, el árbitro de la eliminatoria entre el Newcastle y el Manchester City, sufrió a la conclusión del partido toda la ira del entrenador. Guardiola se dirigió a él nada más pitar el final para recriminarle su arbitraje. Aunque no fue la única ocasión en la que mostró su desacuerdo con el colegiado, puesto que a lo largo del encuentro se le vio muy enfadado en el área técnica, protestando las decisiones del equipo arbitral.

Guardiola se presentó en Saint James’ Park con un equipo plagado de suplentes. El entrenador no dio ninguna prioridad a la Copa de la Liga, como pudo avisar en la rueda de prensa previa. Después del triplete del pasado curso, no se planteaba el hacer un histórico pleno de levantar los cuatro títulos del curso, pero lo que no esperaba era una eliminación tan temprana.

El enfado de Pep Guardiola con el árbitro tras caer eliminado en la Carabaeo Cup frente al Newcastle 👀#CarabaoCupEnDAZN 🏆 pic.twitter.com/AdDU3duSoU — DAZN España (@DAZN_ES) September 27, 2023

Guardiola eliminado a la primera

Se trata de la primera ocasión en la que Pep Guardiola cae eliminado en primera ronda de una competición. La Copa de la Liga supone el primer revés de la temporada para el Manchester City, que sumaba un pleno de victorias. Después de ganar el pasado curso la Premier League, FA Cup y la Champions League, se había presentado la posibilidad de que el club pudiera hacer aún más historia ganando todos los títulos posibles que disputarán esta temporada. Pero el sueño se ha acabado a las primeras de cambio.

El Newcastle ha sido el verdugo de Pep en esta competición. Alexander Isak, viejo conocido de la afición española, ha sido el encargado de mandar contra la lona al Manchester City en la Copa de la Liga inglesa. Un gol del sueco dio la clasificación a las urracas, que no habían arrancado de la forma esperada la temporada, pero que en las dos últimas semanas han sumado tres triunfos fundamentales para sus aspiraciones –uno por 0-8 ante el Sheffield– y un empate en su regreso a la Champions.

Guardiola se quejó antes

La pérdida de papeles de Guardiola contra el colegiado Kavanagh al ser eliminado de la EFL Cup viene precedida de unas polémicas declaraciones en rueda de prensa. En la previa del encuentro que medía al Newcastle con el Manchester City, el técnico de Sampedor se quejó de que el equipo viajó en autobús y no en avión. El entrenador alegó que esa circunstancia causaba un mayor desgaste a sus futbolistas y que les costaría más recuperar de cara al fin de semana. Todo a pesar de que la distancia que separa Manchester de Newcastle es de 235 kilómetros, la misma que hay entre en España entre Madrid y Burgos.