Guardiola sigue con su cruzada contra el calendario: «Todos los entrenadores dirán lo mismo que yo»

Pep Guardiola ha vuelto a pronunciarse sobre la dureza del calendario en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará al City este sábado en el Etihad contra el Newcastle. Tras volver a ser cuestionado sobre el estado físico de su equipo, el entrenador catalán dejó claro que todos los entrenadores opinarán lo mismo que él en su posición.

Calendario

«Queremos seguir compitiendo y ahora estamos en un gran, gran problema. No solo para este partido sino en general, y eso es lo que es. Todos los entrenadores dirían lo mismo en mi posición. La gente se iba a dormir a las 4 de la mañana en Grecia cuando jugaban a las 10 de la noche. Llegada, recuperación… Vuelve, llega tarde aquí, y luego es este partido. No podemos entrenar».

Un reto

«Yo entrenaría pero no vamos a hacer nada porque no tenemos tiempo. Me encantaría un día más. Pero bueno, lo aceptamos, este es el reto. Todos los entrenadores dirían lo mismo. Este es el desafío. Por eso ganamos. Porque superamos todo el tiempo este tipo de posición».

Sin De Bruyne

«La temporada pasada teníamos a Gündogan cuando Kevin se lesionó. Solo tuvimos que hacer algunos ajustes porque la gente ya nos conoce, pero tenemos que encontrar soluciones. Estoy seguro de que tenemos que hacer algo diferente, pero ahora mismo no sé qué hacer».

Newcastle

«Si pueden manejar su participación en la Liga de Campeones, la FA Cup, la Carabao Cup y la Premier League, lo serán. Si pueden competir, aunque jugar un partido a la semana o cuatro partidos a la semana lo cambia todo. Si pueden manejar esta situación está claro que aspiran a ganar el título».