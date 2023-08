La grave lesión de De Bruyne indigna a Guardiola: «Es una batalla perdida…»

Pep Guardiola confirmó en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa desde El Pireo que Kevin De Bruyne estará de baja varios meses y no volverá a jugar hasta el año que viene. El técnico del Manchester City, además, se quejó del poco tiempo de recuperación entre partidos y explicó que esa es una de las razones para que estemos viendo tantas lesiones graves en los últimos días.

El Manchester City podría estar sin Kevin de Bruyne hasta el año que viene, según afirmó Pep Guardiola en rueda de prensa, que indicó que el astro belga podría necesitar pasar por el quirófano por una lesión en el muslo. De Bruyne salió cojeando durante la victoria por 3-0 de su equipo en Burnley el viernes, en el primer partido de Premier League de su equipo.

El belga de 32 años sufrió una lesión similar en la final de la Champions League hace dos meses, cuando el City venció al Inter de Milán para proclamarse campeón de Europa por primera vez. «Es una lesión seria», dijo Guardiola antes de la Supercopa de Europa contra el Sevilla el miércoles en Atenas. «Tenemos que decidir si operar o no».

«Si se opera, creo que estará entre tres y cuatro meses de baja», añadió. El City ya ha perdido a dos de sus jugadores más potentes en ataque de la pasada temporada, después de que Ilkay Gundogan fichara por el FC Barcelona y Riyad Mahrez por el club saudita Al-Ahli. Guardiola describió al belga como «irremplazable» a pesar de contar con Phil Foden y Julián Álvarez para dar un paso adelante.

«Kevin tiene cualidades específicas. Perder eso por un período largo es muy duro para nosotros», lamentó Guardiola. «A la vez, tenemos que mirar hacia adelante. Las habilidades de Kevin son irremplazables, pero tenemos jugadores con diferentes talentos».

Guardiola se indigna

«Es una batalla perdida. La única solución es que los jugadores se planten y digan que no jugamos. Por lo demás, no hay nada que hacer. Ni con UEFA ni con FIFA. Y encima metiendo más minutos. 110 o 115 minutos cada partido», afirmó Guardiola antes de la final de la Supercopa de Europa.

«Por mi parte no tiene solución. Van a buscar la cantidad, y hay que buscar la calidad. Porque para estar bien hay que estar fresco. Claro que los jugadores van a jugar. Pero tienen que estar frescos. Las temporadas se continúan, ya no hay vacaciones. Y los jugadores van a estar porque nos gusta esto. Si no está Kevin vendrá otro. No está Pep porque está cansado, pues vendrá otro. Se lesiona Courtois, ya ficharemos a Kepa. Y tira. Y se seguirá jugando y habrá retransmisiones y todo», contaba Guardiola indignado

Pep Guardiola, en directo con @Rsierraplus, sobre la lesión de @KevinDeBruyne: "Es lo que hay. En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido. Ahora te dan 4 días. Y al final mira cuantos cruzados…". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/nv6MQoCRqY — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 15, 2023

Favorito

«Hacer un análisis de quién es favorito en Champions en un partido de campeonato es muy temprano. Las finales son muy distintas al resto de partidos. Tenemos cuatro bajas importantes, aunque acepto con naturalidad ser favorito. Sabemos que el que juegue mejor va a ganar, el Sevilla tiene una conexión especial con las finales».

«Las finales son totalmente distintas. Me acuerdo de mi primer año en Barcelona que tuvimos 25 días antes de jugar el primer partido. Si hemos tenido cuatro o cinco para jugar el primero son muchos», añadía en su protesta.

Más de Bruyne

«Sus cualidades son irremplazables. Podemos perderlo por un partido o dos, pero hacerlo durante meses será muy complicado… Aún así, tenemos jugadores con mucho talento que nos pueden ayudar mientras tanto».

Guardiola también habló de su portero suplente, Ortega, afirmando que quiere que siga siendo parte del Manchester City. Se rumoreaba que el portero suplente del equipo inglés era el objetivo del Bayern de Múnich esta recta final de mercado, aunque Guardiola quiere contar con el guardameta la próxima temporada.

Jesús Navas

«De Jesús qué se puede decir. Tomamos la decisión de no renovarle porque teníamos muchos jugadores veteranos y había que refrescar el equipo, pero es un jugador increíble y sé lo comprometido que está con el Sevilla, es capitán del club».

Rodri también habló antes de la final

«Solamente puedes llegar aquí si eres campeón de Europa. Tenemos que hacer un gran partido para ganar al Sevilla mañana. Nos van a mirar con lupa tras hacer una temporada casi perfecta. Somos el rival a batir en todos los sentidos. Tenemos que volver a intentarlo, incluso mejor el nivel para conseguir el objetivo».