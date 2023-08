Carpetazo definitivo al sueño del Barça y Xavi: Bernardo Silva renueva con el City

Bernardo Silva no jugará en el Barça por más que lo ha intentado hasta última hora el conjunto catalán. El centrocampista portugués seguirá en el cuadro citizen, ya es oficial. El futbolista portugués ha renovado su contrato con el Manchester City hasta 2026. Carpetazo definitivo al anhelo de Xavi Hernández, que pedía encarecidamente al portugués para completar su plantilla, pero que se tendrá que contentar con lo que tiene hasta el momento en su medular.

Ya es oficial, Bernardo Silva continuará en el Manchester City hasta 2026. El contrato del portugués expiraba en 2025 y ha estado durante todo el verano esperando que el Barça se lanzara a por él. La situación actual de los culés no era la ideal y ha estado durante todo el verano manteniendo el interés por si podía dar un paso al frente. Tampoco el luso, que estaba seducido por la posibilidad, pero sin efectuar ningún movimiento comprometedor como si lo pudo hacer en su día Lewandowski.

.@BernardoCSilva has extended his contract at City until 2026! ✍️ pic.twitter.com/lGyZ4I3lI0

— Manchester City (@ManCity) August 23, 2023