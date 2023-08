Xavi: «La efectividad no está siendo nuestro punto fuerte»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Barcelona por 2-0 ante el Cádiz. El equipo azulgrana sufrió y no estuvo cómodo pero acabó llevándose los tres puntos gracias a los goles de Pedri y Ferran Torres. El técnico español se mostró contento por el resultado.

Partido

«Ha costado. Era para marcar antes algún gol, pero la efectividad no está siendo nuestro punto fuerte. El equipo ha estado bien , ha dominado, circulación alta y lo único que ha faltado ha sido la efectividad. Es un partido bueno y una gran victoria»

Frenkie y Lamine

«Creíamos que nos iban a jugar 4-4-2 y Frenkie es uno de los mejores para filtrar pases, por eso ha jugado de central. Tenía que fijar y buscar superioridad. Nos ha faltado el último pase. Y respecto a Lamine, le vemos en los entrenamientos, ha hecho un gran trabajo y nos puede marcar la diferencia».

Ferran Torres

«Ferran ha sido un ejemplo de trabajo y sacrificio desde que llegó. Siempre les digo que estén preparados. La conducta de los cinco que han entrado ha sido ejemplar. Siempre ha sido un ejemplo para el equipo. A lo mejor el próximo día tiene más minutos. Es competencia. Cuando juegue Ferran, me preguntarás por el que no juegue».

Satisfecho

«Hoy era un día muy de posición. A la media parte corregimos. Paciencia y no atacar de primeras. Es difícil cuando se plantan atrás, pierden tiempo y no hay ritmo de partido, cuesta. En la segunda parte estuvimos mejor. Contento. Bastante satisfecho el trabajo. Hemos de respetar más la posición y esperar el momento justo. Tenemos que atacar menos de primeras y ser más pacientes».

Lamine

«Veo a Lamine muy preparado. Puede marcar diferencias. Hoy no marca porque Ledesma ha hecho el mejor partido de la temporada. Tenemos que cuidarlo entre todos. Es un talento. No tiene ningún problema con 16 años. Está muy preparado para aportar al equipo».

Afición

«No lo veo desangelado. Todo lo contrario. Han animado hasta el final. La grada de animación nos ha animado y cantado todo el partido. Ya dije que les necesitábamos. Es positivo que vengan 40.000 personas y animen hasta el final. Es muy bueno».

Mensaje a las chicas

«Me uno a las felicitaciones. Los elogios son pocos. Campeona del mundo. Se tiene que apostar por ellas. Han jugado muy bien. Me alegro por Vilda, Rubiales, por ellas. Por las pioneras. Me he emocionado. Estaba viéndolo con mi mujer y nos hemos emocionado. Lo que ha sufrido esta gente para poder jugar al fútbol. Creo que hay que darles más bola».

Ansu Fati

«Ansu ha tenido media hora muy buena»