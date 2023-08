Pedri desatasca al Barcelona

El Barcelona salvó los muebles en los instantes finales. Pedri desatascó el partido cuando parecía que el conjunto azulgrana iba a sumar su segundo pinchazo de la temporada. El futbolista canario, que no se está encontrado muy cómodo en este sistema de Xavi, dio los tres puntos a su equipo frente a un valiente Cádiz que pudo dar la sorpresa en varias ocasiones. Ferran Torres aumentó la distancia con un gol en el minuto 93 para hacer el 2-0 definitivo.

Un partido en el que comenzó con un récord histórico de Lamine Yamal. Un chaval al que Xavi Hernández quiso darle la confianza y la titularidad convirtiéndose en el futbolista más joven en la historia en ser titular con la camiseta del Barcelona en Liga. Con su desparpajo habitual y sin ningún tipo de presión pese a sus 16 años y 38 días, el español monopolizó el ataque de su equipo por la banda derecha desde los primeros minutos. Sus compañeros le buscaban y él no tenía problema en encarar como si un partido de juveniles se tratara.

Pero el Cádiz no se amilanó frente a su rival ni al escenario. El plan de Sergio González fue muy valiente y eso es lo que hicieron. Ser valientes. Presionaron al Barcelona en salida de balón y de hecho intercambiaron acciones de peligro ambos combinados. Pero el conjunto azulgrana siempre tenía una solución. Y esa era la de darle el balón a Lamine Yamal, que llevó todo el peligro de su equipo durante la primera mitad.

Y fue poco antes de la media hora de partido, antes de la pausa de hidratación cuando el mismo Lamine Yamal se presentó sólo ante Ledesma. El joven talento ajustó el balón al palo largo, pero el portero del Cádiz realizó una soberbia parada para mantener el 0-0 en el marcador. El Barça lo intentaba, pero el ritmo de juego era muy lento, tan lento que el Cádiz estaba más cómodo que de costumbre en el partido.

Fruto de esta comodidad llegó la ocasión más clara del partido para el Cádiz. Balde, como último hombre y en salida de balón, perdió el balón y Roger Martí se presentó sólo ante Ter Stegen, el delantero español aguantó hasta el último momento pero el portero alemán se hizo gigante para salvar un día más a su equipo. El Barça se libraba de la sorpresa en un partido que estaba siendo muy flojo para el campeón de Liga.

Inicio fulgurante

Pero tras el descanso, el Barcelona metió una marcha más. En los primeros cinco minutos los locales tuvieron varias ocasiones. La tuvo Lamine, la tuvo Lewandowski, la tuvo también Oriol Romeu, pero los defensores del Cádiz se defendían como gatos panza arriba. Y fue en una contra cuando los gaditanos salieron a la contra con Ramos y Roger Martí. Los delanteros visitantes pillaron en cuadros a la defensa azulgrana y Alcaraz, desde segunda línea tuvo una ocasión clarísima para hacer el 0-1. Un inicio fulgurante por parte de ambos equipos.

Y así fue durante los primeros 15 minutos de la segunda mitad. Ataques por un lado y ataques por el otro. Golpeaba el Barça y después lo hacía el Cádiz. De hecho, Ramos tuvo otra clara ocasión, pero envió el balón rozando el poste. El conjunto azulgrana se salvaba y los gaditanos perdonaban una vez más.

Viendo como el Barça no le hincaba el diente al Cádiz, Xavi hizo los cambios. Tarde, pero los hizo. Metió en el campo a Abde y Ansu con el objetivo de revolucionar el partido. No fue gracias a ellos, pero fue en el minuto 82 cuando Pedri desatascó el partido gracias a un gran pase de Gündogan. El canario abrió la lata y anotó el primer gol de la temporada para un Barça que no estuvo bien. Lo importante son los tres puntos y evitar un nuevo tropiezo en las dos primeras jornadas del campeonato. Ferran Torres dio la puntilla final con un gol a la contra en el minuto 93.