Xavi y sus quejas en Getafe: «No me arrepiento, a veces peco de ser demasiado sincero»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa de cara al partido ante el Cádiz este domingo. Con dos días de antelación, el técnico español ha introducido esta novedad y durante esta temporada comparecerá ante los medios de comunicación dos días antes al choque siempre que jueguen en casa. El preparador culé repasó toda la actualidad en relación a su equipo

«Estrenamos partido oficial en Montjuic. Necesitamos a los culés, que nos apoyen igual que el año pasado, estuvieron de diez. El equipo llega bien, hemos estrenado con intensidad, hemos ajustado cosas para sorprender en defensa y en ataque al Cádiz. Será un rival rocoso, en bloque bajo y que aprieta arriba. Queremos dar nuestra mejor versión».

«Hace días que lo sé. Es una decisión tomada por parte del club. Hemos estado día a día, igual que con Jordi. Muy a gusto. Esto no significa que hable mal de Deco, tengo una relación extraordinaria, desde que fuimos compañeros. Estaremos a gusto, vamos a una. El trabajo de Mateu ha sido extraordinario, no se entiende el Barça de hoy sin él ni sin Jordi. Llevamos varios días hablando ya con Deco, haremos buen trabajo. Debate zanjado. Tenemos sintonía, ya la teníamos en el campo. Tiene liderazgo y personalidad».

«Toca acatar, no puedo decir mucho más ni generar más polémica. Ya se me ha pasado el enfado y estoy centrado en lo que puedo controlar. Intentaremos que no vuelva a pasar. Quizá me tengo que controlar más».

«Iñigo es un tema físico, tiene buenas sensaciones, la semana que viene estará con el grupo. Estamos en estado de guardia con las inscripciones. Vamos a ver. Seguimos siendo optimistas».

«Del 0 al 10, está de 10. No hay problema».

«No me arrepiento de nada. A veces peco de ser demasiado sincero. Lo vio todo el mundo. En ningún momento le dio en la mano a Gavi».

