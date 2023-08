Xavi raja contra el arbitraje: «Estamos haciendo el ridículo»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa después del partido entre el Getafe y el Barcelona donde acabó expulsado. El técnico español protestó una falta inexistente sobre Abde, lo que hizo al árbitro sacarle la tarjeta roja. El preparador azulgrana se mostró realmente enfadado ante los medios de comunicación.

Polémica

«No veo mano por ninguna parte. No se ve claro. Nos dijeron que si las manos no se ven claras, no se pitan. Y lo han pitado. Pasa todo al revés. Ya no me gustó la reunión del otro día y no me gusta esto. No sé que está pasando. El tiempo añadido es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo y se acaba todo. Lo he dicho miles de veces. Estamos haciendo el ridículo».

Faltas

«Le he dicho que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros no. El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y nos dijeron que iban a entender más a los entrenadores. Y no ha sido así. Pero no tiene importancia. Lo hemos intentado ante un equipo rocoso. Es una pena. Es un punto insuficiente. Hemos merecido ganar».

Dureza

«El árbitro lo ha permitido (la dureza). Si vendemos el producto Liga y tenemos esto, no es positivo para nadie».

Permisividad

«Es un cúmulo de cosas. Permiten demasiado. No hay que darle más vueltas a lo de Raphinha. Hemos estado bien con 10. Hemos tenido ocasiones. Ellos con el empate estaban cómodos, perdiendo tiempo y con interrupciones. Es su forma de competir».

Autocritica

«Tenemos que hacer autocrítica. La primera parte no hemos jugado bien».

Mano inventada

«Para mí se inventa la mano. Es mano inventada. Es así. en la reunión lo dijeron. A mí no me han entendido. No iban a pitar manos que no eran claras y no ha sido clara. Irían menos al VAR, ¿por qué van menos al VAR si ayuda? No entiendo nada».

Mensaje a Tebas

«El producto Liga es una vergüenza. Normal que la gente no quiera ver futbol. Esto no ha sido un partido».

Partido complicado

«Quiero mejorar. Un punto es insuficiente, pero ha sido un partido muy complicado de jugar».