Las notas del Barcelona contra el Getafe: el Barça suspende en Getafe

El Barcelona suspendió en Getafe. En el primer examen de la temporada, los de Xavi Hernández perdieron los primeros puntos de esta Liga. No estuvieron acertados en ataque, con apenas oportunidades y donde el técnico español cambió el sistema por sorpresa, dejando a Gavi en el banquillo.

Ter Stegen – NOTABLE

El Barcelona fue protagonista con la posesión, lo que hizo que Ter Stegen fuera un mero espectador del partido. Aun así, el alemán estuvo atento en las pocas veces en las que llegó el Getafe a su portería.

Araujo – BIEN

Fue el encargado de ocupar la posición de lateral derecho y el uruguayo no desentonó. Tuvo como rival a un Mata que no le encaró en ningún momento y solo se ceñía a poner centros. En el plano físico, volvió a demostrar un día más su poderío y fortaleza.

Christensen – BIEN

El central danés, que había tenido problemas físicos durante la pretemporada, se mostró muy sólido durante todo el partido. El ex del Chelsea se compaginó muy bien con Koundé para frenar a Latasa y no tuvo mayores complicaciones durante el encuentro.

Koundé – BIEN

Volvió a la posición que más le gusta, la de central, y tuvo un hueso duro de roer. Latasa no dejó de pelear y de correr, pero el francés siempre demostró ser un central de gran categoría.

Balde – APROBADO

A años luz de su mejor versión. El lateral español estuvo fallón en el pase perdiendo gran cantidad de posesiones. Además, en ataque no fue un puñal como se le recuerda. Viene de lesión y poco a poco deberá y recuperando las mejores sensaciones.

Romeu – BIEN

Era una de las grandes dudas en el once. Si Gavi o él, pero Xavi confió en el ex del Girona. Actuó en el doble pivote con De Jong, pero no consiguió entenderse como es debido. Xavi tiene mucho trabajo para conectar todas las piezas en la medular y una de ellas es la de un Oriol Romeu que dejó muy buenas sensaciones en los partidos de pretemporada pero no tantas en este primer partido de Liga ante el Getafe.

Pedri – SUSPENSO

Xavi cambió el sistema y le puso más adelantado, de segundo punta detrás de Lewandowski. Con la presencia de Gündogan, De Jong y Oriol Romeu, el canario no tuvo tanto protagonismo con el balón y eso provocó que estuviera muy desaparecido. Con la expulsión de Raphinha debería haber aparecido más, pero tampoco. Se han visto partidos mucho mejores del joven centrocampista.

De Jong – BIEN

Fue el encargado de actuar de ‘5’ y todo el fútbol del Barcelona salía por sus botas. No se mostró su mejor versión, lo que se traslado directamente al juego del Barcelona. En la segunda parte jugó como central en una posición que ya conocía de la pasada temporada.

Gündogan – APROBADO

Debutó en partido oficial con la camiseta del Barcelona, pero quedó muy lejos del gran nivel mostrado la pasada campaña con el Manchester City. El alemán todavía tiene que acostumbrarse al juego de sus compañeros… y también el de mejorar un poco su forma física.

Raphinha – SUSPENSO

Dejó a su equipo con 10 antes del descanso. Estaba siendo el mejor, pero cayó en las provocaciones del rival. Una expulsión de niño. Fue el más incisivo en el ataque de su equipo hasta que fue enviado a la ducha. El brasileño no dejó de realizar desmarques de ruptura y fue un auténtico dolor de muelas para Gastón, pero acabó dándole un codazo sin el balón en juego y acabó costándole caro.

Lewandowski – SUSPENSO

La primera parte estuvo más pendiente de las grescas con los defensas del Getafe que del propio fútbol, lo que le hizo pasar desapercibido. Damián Suarez es un experto en esto y le provocó durante los primeros 45 minutos para sacarle del partido. El polaco no paraba de quejarse el árbitro, mientras sus compañeros no lograban conectar con él. En la segunda mitad pasó aún más desapercibido que en la primera. Sus goles son imprescindibles para su equipo y se volvió a demostrar un día más.

Abde – APROBADO

Fue el primer cambio de su equipo. Entró tras el descanso y tuvo a Damián Suarez, que no le dejó respirar en todo el partido. En su regreso al Barça, el marroquí trató de desequilibrar el partido, pero no lo logró como hiciera ante el Tottenham.

Lamine – SIN PUNTUAR

Tuvo pocos minutos para demostrar su gran valía. Lo intentó, pero sin éxito. Gastón fue un rival difícil de superar y el joven canterano no logró desequilibrar el choque con su energía.

Ansu Fati – APROBADO

Al igual que Lamine, tuvo pocos minutos, pero tuvo una ocasión para adelantar a su equipo y darle los tres puntos. No obstante, estuvo desacertado en su única oportunidad frente al gol.

Gavi – SIN PUNTUAR

Fue suplente por sorpresa. Xavi le dejó en el banquillo para dar entrada a Oriol Romeu. Con este mal partido de su equipo y la expulsión de Raphinha, podría tener una nueva oportunidad el próximo domingo.

Xavi – SUSPENSO

Cambió por completo el sistema y uno de sus jugadores más importantes, Pedri, lo acusó en exceso. Al canario se le vio completamente perdido y su equipo no le podía encontrar en una posición donde era el segundo delantero. Por si fuera poco, fue expulsado en el minuto 70 por protestar y encararse con el cuarto árbitro.