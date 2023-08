Dos partidos de sanción para Xavi por su expulsión en Getafe

Ya es oficial. El Comité de Competición ha dado a conocer la sanción a Xavi Hernández tras su expulsión el pasado domingo el estadio Coliseum Alfonso Pérez y el técnico español estará fuera de los banquillos durante los próximos dos partidos. Así lo ha decidido el Juez Único de Competición, donde, por otro lado, no ha optado por sancionar las palabras que llevó a cabo tras acabar el partido en rueda de prensa. Se perderá los duelos ante el Cádiz y el Villarreal.

Y es que Xavi Hernández fue expulsado en el minuto 70 por quejarse ostensiblemente al árbitro tras una inexistente falta sobre Abde. Después, el acta del partido lo dejaba claro: «En el minuto 70 el técnico Xavier Hernández Creus fue expulsado por el siguiente motivo: Salir de su área técnica con los brazos en alto hacia la zona de mi 4º árbitro, protestando de manera ostensible una de mis decisiones, habiendo sido advertido con anterioridad por mi 4º árbitro. Una vez expulsado se quedó en la boca del túnel de vestuarios, teniendo que ser advertido el delegado de campo para su desalojo».

Y es que el hecho de haberse quedado en la boca de vestuarios ha hecho crecer la sanción del técnico español en la que es su primera expulsión como entrenador del Barcelona. Xavi, después del partido, se mostró realmente enfadado con los árbitros y con la Liga, donde no dudó en criticar la actuación del colectivo arbitral en la primera jornada del campeonato.

Una de las decisiones que más enfadó al técnico español fue el no penalti pitado a Araujo por la mano previa de Gavi: «Para mí se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. Y además en la reunión lo dijeron. Uno de los puntos era que entendían a los entrenadores y a mí no me han entendido. La segunda que para pitar manos tenían que ser claras y esta no lo era. Ya en la reunión me dio mala espina. El VAR es una herramienta fantástica y no se usa bien. Es una pena», dijo.

Crítica a los árbitros

«La responsabilidad es del árbitro. Los límites los pone el árbitro. Raphinha se ha equivocado porque habían pasado muchas cosas antes. Es una evidencia. Esa es mi sensación y mi opinión. A partir de aquí, algo de autocrítica y en la segunda parte hemos sido valientes, hemos abierto el campo, hemos tenido claro y al final, la polémica. Es clarísima. El producto es una vergüenza. Hoy sí. Normal que la gente no quiera ver fútbol. Esto no ha sido un partido. Esto es así», continuó.

«No es la primera vez que nos expulsan. La mano de Gavi no queda claro. En la reunión nos dicen cosas que no se cumplen. Estamos contrariados, ha sido una injusticia muy grande. Para mí es una vergüenza absoluta. «A mí me interesa ahora mejorar el juego y el resultado. Nos llevamos un punto insuficiente. Ha sido un partido muy difícil de jugar. Muy complicado», zanjó Xavi Hernández en una de las ruedas de prensa más calientes que se le recuerdan al entrenador del Barcelona.

Otro precedente

Pero Xavi ha sido sancionado única y exclusivamente por sus acciones en el terreno de juego, y no por sus palabras en rueda de prensa. Por poner un ejemplo, la pasada campaña Carlo Ancelotti tampoco fue sancionado por las siguientes palabras: «No hay penalti. No toca con la mano. He hablado con Asensio. Es verdad que la posición es rara, pero no toca con la mano izquierda. Y si hubiese tocado, la mano izquierda está pegada al cuerpo. No sé, se lo han inventado. Qué vas a hacer. No puedo decir nada más”, declaró Ancelotti.

El hecho de que Ancelotti dijera que la mano había sido inventada no fue sancionada. Por este motivo (o por otro), el Comité de Competición no ha sancionado a Xavi Hernández.