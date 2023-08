La seria advertencia del Paranaense al Barça con Vitor Roque

El Athletico Paranaense ha lanzado una seria advertencia al Barcelona en relación a la posible llegada de Vitor Roque en este mismo mercado de verano. Desde el club brasileño han sido contundentes sobre esta posibilidad y han cerrado la puerta definitivamente al equipo azulgrana tras la salida de Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain.

«Vitor se queda aquí. No existe la posibilidad de salir ahora. Fue vendido con estas condiciones. Se queda mínimo hasta diciembre. No existe la posibilidad. El Barcelona, André Cury y Vitor Roque ya lo saben. Se va a quedar y a partir de enero estará disponible para el Barcelona», confirmó Alexandre Mattos sobre el futuro de su jugador.

Pero el director deportivo del Athletico Paranaense no se queda ahí e incide en la importancia de Vitor Roque de cara a la temporada: «Dinero no queremos, necesitamos a Vitor Roque aquí para estar en la Copa Libertadores en 2024, que es el centenario del Paranaense».

Por lo tanto, Vitor Roque no estará a las órdenes de Xavi Hernández en esta primera parte de la temporada y no vestirá la camiseta del Barça. Al menos, hasta 2024. Cabe destacar que ambos clubes acordaron la llegada del jugador en el verano del próximo año, pero el cuerpo técnico podría valorar adelantar su aterrizaje en el mercado de invierno, pero siempre con el visto bueno del Athletico Paranaense

En lo que se respecta al fichaje de Vitor Roque, el Barcelona cerró el traspaso del joven brasileño con el Athletico Paranaense para la próxima temporada, por 30 millones fijos más variables. En la duración del contrato, el delantero brasileño firmó hasta el final de la temporada 2030/31 con una cláusula de 500 millones de euros.

Cambio en la planificación

La marcha de Ousmane Dembélé resquebrajó la planificación deportiva del Barça y Xavi demanda un delantero que ocupe su lugar, un futbolista que pueda jugar en todo el frente, tanto como delantero y extremo, y en todo eso cumple Vitor Roque, un jugador explosivo, con gol y que está ya atado, pero que lo que se pactó es muy diferente a lo que el Barça quiere ahora. En enero de 2024, justo tras concluir la temporada en Brasil, haría las maletas rumbo a la Ciudad Condal.

La gran prioridad del Paranaense era la Copa Libertadores pero cayó eliminado en los octavos de final ante el Bolívar y ahora debe asegurar su plaza para la próxima temporada vía el Brasilerao. En estos momentos son séptimos, de la primera a la cuarta plaza dan sitio seguro y la quinta y sexta obliga a rondas previas. El objetivo es escalar posiciones en la recta final liguera y para ello es clave la continuidad de Vitor Roque, de ahí que estén cerrados en banda a su salida.

«Ninguna posibilidad»

Y es que el Athletico Paranaense sigue en sus trece de no dejar salir a su jugador. Ya lleva varias semanas avisando al Barça de su deseo de seguir contando esta temporada con el jugador. Esta posibilidad, con la que se viene especulando desde hace semanas, es ya conocida por el club brasileño y, según Globo Esporte, el Barça no tiene «ninguna posibilidad» de lograr incorporar este verano a Vitor Roque, tal y como señalaron varias fuentes de la directiva del Paranaense hace varios días.

Uno de los motivos principales, por no decir el más importante es que el mercado de fichajes en Brasil ha cerrado ya y, de salir Vitor Roque, no tendría margen de maniobra para reforzarse con un jugador que supla su baja, más que delicada en estos momentos. El Barça va a insistir en la operación, intentando conseguir a un futbolista que necesita en estos momentos, aunque la viabilidad de la misma no parezca nada sencilla ahora.

Por lo tanto, el Barcelona debe comenzar a olvidarse y centrarse en otros objetivos de cara a estos dos últimas semanas de mercado, donde, si quiere reforzarse en ataque tras la salida de Dembélé, tendrá que ser otro que Vitor Roque.