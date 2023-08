Xavi manda un mensaje a Tebas: «El producto de la Liga es una vergüenza»

Xavi Hernández mostró su tremendo enfado y lanzó un dardo a Javier Tebas en rueda de prensa. No por el empate y el hecho de haber perdido los dos primeros puntos del campeonato, sino por las que, según él, invenciones del árbitro en algunas ocasiones del encuentro. El partido estuvo marcado por la polémica en el tiempo de descuento donde Araujo recibió una patada que pudo ser penalti, pero Gavi tocó el balón con la mano previamente. Una mano que el técnico español consideró como «inventada».

Por ello, Xavi Hernández lanzó un duro mensaje a Tebas por el producto Liga: «El producto Liga es una vergüenza. Normal que la gente no quiera ver futbol. Esto no ha sido un partido». Pero el técnico español no se quedó ahí y prosiguió en sus quejas durante toda la rueda de prensa.

Sobre la mano de Gavi donde el árbitro no consideró el penalti en una de las últimas jugadas del partido, Xavi acusa a los árbitros de inventar: «Para mí se inventa la mano. Es mano inventada. Es así. en la reunión lo dijeron. A mí no me han entendido. No iban a pitar manos que no eran claras y no ha sido clara. Irían menos al VAR, ¿por qué van menos al VAR si ayuda? No entiendo nada».

Por otro lado, el preparador del Barcelona, que fue expulsado sobre el minuto 70, habla de «vergüenza»: «No veo mano por ninguna parte. No se ve claro. Nos dijeron que si las manos no se ven claras, no se pitan. Y lo han pitado. Pasa todo al revés. Ya no me gustó la reunión del otro día y no me gusta esto. No sé que está pasando. El tiempo añadido es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo y se acaba todo. Lo he dicho miles de veces. Estamos haciendo el ridículo».