Bordalás sobre Xavi: «Sus quejas son una forma de justificar que no ha conseguido los tres puntos»

José Bordalás compareció en rueda de prensa tras el empate entre el Getafe y el Barcelona. El técnico del cuadro azulón valoró este primer y valioso punto ante el vigente campeón de la Liga y puso de manifiesto el gran esfuerzo de sus chicos.

Gran partido

«Sólo hablo de mi equipo. Teníamos controlado el partido, ellos ya has visto las alternativas que tienen en el banquillo. No hemos podido hacer suficientes cambios, pero hemos defendido bien y hemos hecho un gran partido contra un gran equipo como es el Barcelona».

Muy contento

«Buscaba jugadores más frescos porque el equipo se estaba hundiendo. Nos ha costado llegar pero aún así hemos tenido nuestras opciones, la verdad es que muy contento. Hemos hecho un gran partido pese a las adversidades, un magnífico partido. Incluso una pena porque con un jugador más éramos dominadores».

Sobre Xavi

«Son opiniones. No creo que Xavi le haga un favor a la Liga cuando presumimos que es una de las mejores del mundo. Es lo grande del fútbol. Un equipo pequeño le ha peleado la victoria a un equipo grande. Es una forma de justificar que no ha conseguido los tres puntos con una plantilla increíble. No lo comparto y no le hace un favor a la Liga y no podemos ser críticos, tenemos que defenderla».

Más de Xavi

«No comparto lo que dice y no estoy de acuerdo con él cuándo se culpa a los árbitros. No creo que haya beneficiado a ningún equipo. La jugada más violenta ha sido de un jugador del Barça. Es una forma de camuflar el gran partido de mis jugadores»

Tiempo añadido

«Me parece muy bien. Es lo que se ha acordado. Estoy totalmente de acuerdo».

Rival complicado

«Ha sido un partido complicado ante el campeón de Liga. No es fácil, pero mentalmente hemos trabajado muy bien. A pesar de las alternativas del rival, el equipo lo ha entendido bien. Es normal que tuvieran ocasiones, pero no han tenido muchas. Eso es mérito del Getafe».