Xavi desvía el foco.

El Barcelona perdió sus primeros puntos del campeonato ante el Getafe cuando menos lo esperaba. En la primera jornada de Liga y ante un equipo con grandes problemas en su plantilla por la ausencia de llegadas en este mercado de fichajes, el conjunto azulgrana cayó en la trampa de José Bordalás. Un partido donde estuvo parado más de una hora, pero donde el vigente campeón tampoco supo desplegar su mejor juego para hacerse con la victoria. No obstante, Xavi Hernández quiso poner el foco en otros asuntos, como ya hizo en la derrota ante el Arsenal en pretemporada.

Y es que poco ha tardado el entrenador del Barcelona en poner sus particulares excusas cuando su equipo ‘pincha’. Ya lo hizo la pasada campaña, en este mismo escenario tras el partido y donde el resultado también fue 0-0. El técnico español acusó al sol como el principal problema por el que no lograron los tres puntos. Este domingo, acudió a rueda de prensa visiblemente enfadado con los árbitros y con la Liga.

«No veo mano por ninguna parte. No se ve claro. Nos dijeron que si las manos no se ven claras, no se pitan. Y lo han pitado. Pasa todo al revés. El tiempo añadido es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo y se acaba todo. Lo he dicho miles de veces. Estamos haciendo el ridículo», comentó el técnico.

Pero sus críticas no quedaron ahí. «El producto Liga es una vergüenza. Normal que la gente no quiera ver futbol. Esto no ha sido un partido», añadió. Y es que, en vez de hacer autocrítica y reconocer que su equipo no hizo un buen partido, se dedicó en rueda de prensa a lanzar dardos a diestro y siniestro.

Xavi tiene motivos para quejarse, eso es cierto. De los 116 minutos que se disputaron sobre el Coliseum Alfonso Pérez, 60 estuvieron parados. Hubo muchas interrupciones y muchas faltas, pero la realidad es más bien otra. El preparador español cambió el sistema y algunos de sus jugadores lo acusaron. Uno de ellos fue Pedri, que actuando de segundo delantero estuvo más desaparecido que nunca y desconectado del balón. Gündogan mostró una versión que se aleja a lo que consiguió en el Manchester City demostrando estar, por el momento, fuera de forma. Además, el técnico cuenta con un gran déficit en el lateral derecho. Aunque Araujo puso todo su empeñó y no desentonó, el uruguayo es central y siempre lo será.

‘Lewy’ sin gol

Por otro lado, el Barcelona se quedó a cero. Lewandowski cayó en la trampa de los defensas del Getafe. Entre Damián Suárez y Duarte le sacaron del partido en la primera parte donde tocó muy poco el balón. El rendimiento del polaco fue un espejo de su equipo. El ex del Bayern de Munich está muy lejos del gran rendimiento del año pasado, pero la realidad es que los defensas ya le van conociendo más. Un punto a favor para ellos, que ya saben como contrarrestarle, y un punto negativo para el delantero, que desde el Mundial mostró unas prestaciones mucho más bajas que en sus primeros partidos con la camiseta azulgrana.