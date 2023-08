Las notas del Barcelona: Lamine Yamal va para crack

El Barcelona salvó los muebles en los últimos minutos del partido gracias a un gran gol de Pedri. Pese a los tres puntos, el conjunto azulgrana debe mejorar ciertas cosas ya que se vio superado en ciertas fases del encuentro ante un Cádiz muy valiente. Lamine Yamal es un diamante en bruto que Xavi Hernández le dio la titularidad con 16 años. Razón no le faltó ya que cosechó un partido espectacular.

Ter Stegen – NOTABLE

Salvó a su equipo en el minuto 35. Roger Martí se presentó sólo ante la portería, pero el alemán se hizo gigante para mantener el 0-0 en el marcador. Decisivo un día más.

Koundé – NOTABLE

Otra vez en el lateral derecho. La posición que no le gusta ni quiere jugar, pero la lesión de Araujo le hizo a Xavi mandarle ahí. No obstante estuvo muy activo en ataque y muy centrado también en sus labores defensivas. Tuvo una ocasión en la primera parte, pero le faltó una talla más de pie para poder tocar el balón.

Christensen – NOTABLE

Un día en la oficina. El central danés estuvo imperial en defensa. Sin hacer mucho ruido ni demasiadas estridencias, estuvo muy rocoso en defensa durante todo el partido.

De Jong – NOTABLE

Actuó como central con la lesión de Araujo, pero recibió la tarjeta amarilla en el minuto 25. El holandés realizó una dura entrada a Alcaraz, lo que le acabó costando la amonestación. Pese a jugar más retrasado, el ex del Ajax se mostró seguro en salida de balón.

Balde – BIEN

Mejor que en el partido ante el Getafe. El joven lateral zurdo fue el que llevó la voz cantante en la banda izquierda de su equipo en ataque. La lió en el minuto 35 perdiendo el balón siendo el último hombre, lo que hizo que Roger se presentara sólo ante Ter Stegen.

Gündogan – BIEN

Sigue estando en baja forma, pero poco necesitó para desatascar el partido. El ex del City asistió a Pedri después de ver un hueco imposible. Pero la realidad es que todavía debe recuperar el estado óptimo para llevar la batuta del Barcelona.

Oriol Romeu – BIEN

El ex del Girona pasó desapercibido en un partido donde la salida de juego pasaba por las botas de Gündogan o Pedri. No obstante, el catalán siempre da el do de pecho y rinde al máximo nivel. Un gran fichaje que no hizo mucho ruido, pero muy importante para Xavi.

Pedri – NOTABLE

El salvador del partido. Cuando quedaban menos de 10 minutos, el canario abrió la lata para darle los tres puntos a su equipo. El ex de Las Palmas volvió a demostrar que es un jugador con una calidad superior al resto, aunque no mostró su mejor versión en los 82 minutos en los que el Barça buscó el primer gol.

Gavi – SUFICIENTE

Después de la suplencia en Getafe, disfrutó de una nueva titularidad, pero sigue estando muy lejos de su mejor versión. No haber hecho gran parte de la pretemporada le ha hecho estar a un nivel un poco por debajo que el resto de sus compañeros. Es cuestión de tiempo que vuelva a ser el que logró el Golden Boy. Además, se llevó una amarilla innecesaria al descanso por protestar. Fue sustituido en el 68′.

Lamine – NOTABLE

Disfrutó de su primera titularidad con la camiseta del Barcelona y se convirtió en el futbolista más joven en la historia del club azulgrana en jugar como titular en la Liga. Además, fue el mejor de su equipo en la primera parte. Dio una espectacular asistencia a Pedri en el minuto 14 pero el canario lo desaprovechó. Antes de la pausa de hidratación tuvo en sus botas el 1-0, pero Ledesma realizó una espectacular parada. En la segunda parte estuvo más desaparecido.

Lewandowski – SUFICIENTE

El polaco, que cumple 35 años este lunes, volvió a estar desaparecido. El polaco sigue en modo post-Mundial y el equipo lo nota. No está fino, no consigue ver puerta y es por ello que el Barça sufre para ganar los partidos.

Abde – BIEN

Entró junto a Ansu Fati en el minuto 68 con el objetivo de revolucionar el partido. Estuvo activo como de costumbre.

Ansu Fati – BIEN

Duro mazazo para él con la titularidad de Lamine Yamal. El español comenzó en el banquillo y ni con la lesión de Raphinha pudo ser de la partida. No obstante, entró con muy buena cara y fue de los mejores de su equipo desde su entrada. No dejó de intentarlo.

Sergi Roberto – SIN CALIFICAR

El capitán del Barcelona entró en el minuto 80, pero no pudo ayudar al equipo para lograr la victoria.

Eric Garcia – SIN CALIFICAR

Primeros minutos esta temporada, pero no tuvo apenas trabajo en defensa.

Ferran Torres – NOTABLE

Solo necesitó ocho minutos para ver puerta. Entró en el minuto 85 y en el 93′ ya sumaba su primer gol de la temporada. A pesar de ello, Xavi le mandó un mensaje dándole entrada al final del encuentro y confiando en Lamine Yamal antes que él, un chaval de 16 años.

Xavi – BIEN

Sigue sin dar con la tecla. El Barcelona salvó los muebles gracias un gran gol de Pedri en el 82′, pero debe cambiar algunas cosas y darle más frescura al equipo en ataque, mientras que en defensa el trabajo parece estar conseguido.