Guardiola pide al Manchester City que fiche a De Jong

Pep Guardiola ha pedido a Txiki Begiristain y Ferran Soriano, los dos capos deportivos del Manchester City, el fichaje del mediocentro del Barcelona Frenkie de Jong para este verano. El jugador holandés anda bastante descontento con el trato recibido por la entidad azulgrana y estaría dispuesto a salir.

El club azulgrana tendrá que vender este verano a uno de sus tres cracks, Araujo, De Jong o Pedri, para intentar seguir con su huida hacia adelante de una situación económica rayana en la quiebra. La otra opción, tal como adelantó el propio Eduardo Inda en El Chiringuito el pasado 5 de febrero, es la conversión del club en Sociedad Anónima.

«Me cuentan que Goldman Sachs sigue apretando y le ha dado un plazo al Barcelona para que sea Sociedad Anónima. Quieren que sea antes de final de temporada. Obviamente, si pagan no, pero si no lo hacen quieren que se convierta en Sociedad Anónima. El Barça ya no es de sus socios, es de Goldman Sachs y resto de acreedores. Va a ser el 49% privatizado, en manos de accionistas externos y el 51% en manos de los socios. Estoy seguro que no están devolviendo el dinero ni en tiempo ni en forma», aseguró el director de OKDIARIO en El Chiringuito la semana pasada.

El traspaso de Frenkie de Jong no sólo permitiría al Barcelona ingresar una cantidad en torno a los 60 millones por el mediocentro holandés, sino que le permitiría también el desahogo de su enorme ficha, la mayor de la plantilla azulgrana, que supera los 23 millones netos por temporada. La masa salarial del Barça se reduciría considerablemente con la salida del mediocentro holandés.

El Barcelona necesita vender

El verano pasado el Barça ya intentó sin éxito traspasar a De Jong. Primero, porque el jugador se cerró en banda y se aferró al multimillonario e inconcebible contrato que le firmó en su día Bartomeu. Después, porque ningún club estaba dispuesto a hacer una buena oferta por el holandés si tenía que hacerse cargo de semejante sueldo a la altura de lo que cobran los jugadores más determinantes del mundo como Haaland o Mbappé.

Pero algo ha cambiado entre De Jong y el Barça. Mejor dicho, algo ha cambiado en Frenkie de Jong. El holandés se ha dado cuenta de que el Barça actual ya no es un equipo con el que se pueda competir en Europa y que van pasando los mejores años de su carrera en un club que, a día de hoy, tiene unos registros mediocres en la Champions.

Para De Jong irse al actual campeón de Europa, reclamado por el todopoderoso Pep Guardiola, sería un enorme paso adelante en una carrera que en Can Barça parece más que estancada. Cuando el club azulgrana fichó a aquel joven mediocentro que comandaba al Ajax que asombró a Europa parecía que había firmado a un futbolista de época, pero su rendimiento no ha colmado las expectativas iniciales.

Pese a todo, De Jong ha sido el jugador más regular de un discretísimo Barcelona en las tres últimas temporadas. El holandés ha sabido manejarse en el centro del campo del Barcelona, especialmente mientras Sergio Busquets le guardó las espaldas, pero ahora parece un jugador intrascendente sin imaginación ni desborde.

Una buena oferta para todos

Puede que lo mejor para todas las partes, el Barcelona, De Jong y el Manchester City, sea alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos. El futuro del Barça, ya sin Xavi Hernández en el banquillo, tiene que pasar obligatoriamente por una reconstrucción profunda de una plantilla sin nivel para competir en Champions, algo que un club como el azulgrana no puede tolerar y menos si quiere salir pronto de su crisis económica.

El Barcelona del futuro podría ser más competitivo sin De Jong en su plantilla, aunque sea uno de los futbolistas con más talento. El club necesita ingresos con urgencia y la venta de uno de sus mejores activos sobre el campo podría ser la vía más rápida para aliviar esos problemas.

Ahora todo dependerá de si el Manchester City y el Barcelona, que no llegaron a ningún acuerdo cuando el club azulgrana soñó con fichar a Bernardo Silva, sí alcanzan una cifra en la que Laporta quiera vender y el jeque del City de el OK a comprar a un futbolista como Frenkie de Jong que encajaría como anillo al dedo en el estilo de Pep Guardiola.