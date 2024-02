Guardiola se pilla un calentón cuando le preguntan por la salida de Haaland

Pep Guardiola está plenamente confiado en que Erling Haaland hará carrera en el Manchester City. Así lo transmite el técnico catalán que se muestra notablemente molesto cuando se le cuestiona por su futuro relacionado con el Real Madrid… En dos de sus últimos ruedas de prensa, cuestionado por su momento en el Etihad y si le quedan años por delante en el club, Guardiola tiró de ironía para dejar clara su percepción.

En los últimos días se han vuelto a intensificar los rumores en torno a Haaland y su vinculación con el Real Madrid, algo de lo que parece estar acostumbrado Pep Guardiola pero que no termina de encajar del todo bien, ya que acaba demostrando ese malestar ante la tan recurrente pregunta. El entrenador del City se fue por las ramas y pidió que, si alguien está realmente interesado, que llame y pregunte por el jugador…

«¿Crees que sucederá cada vez que haya un caso en algún equipo, cada vez que un periodista escriba algo o cada vez que se publique una publicación en Twitter o Instagram? ¿Sucede cada vez que hay un rumor que se dé el fichaje? No», decía con gesto contrariado Guardiola sobre los rumores de Haaland, no muy contento por la pregunta del periodista sobre la situación del noruego.

Pero no lo dejó ahí Guardiola, que mandó un claro mensaje al Real Madrid o cualquier otro club que esté interesado en el delantero de moda: «Pasará cuando Haaland renueve o no su contrato con el Manchester City, cuando el club decida extender su contrato o no, o cuando recibamos una potencial oferta por él o no. Es simple. Si alguien quiere a nuestros jugadores, llama a nuestro director deportivo, hace una oferta, convence al jugador… Fácil. No estoy aquí para comentar sobre si cada jugador puede salir, pero no recibimos ofertas, según mi información. Eso es lo que hacemos cuando hay alguien que queremos. No es más complicado que eso».

De hecho Guardiola se animó, a raíz de las preguntas de los periodistas, a pedir a su manera que Haaland permanezca una década en el club: «¿Qué piensas? ¿Que no queremos que Erling se quede una década? Honestamente… Claro que lo queremos. Sí o sí. Estamos enamorados de él, lo queremos». Y es que previamente había reconocido que no sabía si existían negociaciones para su renovación. Recordemos que el noruego tiene contrato con los citizens hasta 2027, tres temporadas más por delante.

«No estoy involucrado en eso, no lo sé», comentó también sobre la posible renovación de un Erling Haaland que tiene todavía mucho tiempo por delante en el club citizen. El delantero noruego sigue haciendo números goleadores de gran nivel. Este curso suma 14 goles y cuatro asistencias en 16 partidos de Premier League a lo que hay que añadir cinco tantos y una asistencia en Champions en cinco partidos. En total, son 19 goles y cinco asistencias en 23 encuentros disputados esta temporada entre todas las competiciones, una media de gol cada 104 minutos…