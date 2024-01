El desplante de Haaland a la FIFA: fue a Dubai a los Globe Soccer y pasó de ir al The Best a Londres

Ni Erling Haaland, ni Leo Messi, ni Kylian Mbappé, tampoco Cristiano Ronaldo. Ninguno de ellos se presentó en la gala de los premios The Best que otorgó la FIFA en Londres hace unos días y donde el jugador argentino dio la sorpresa para muchos llevándose el título. Muy diferente han sido estos Globe Soccer Awards 2023 que se han celebrado en el lujoso hotel Atlantis de Dubai donde sí estuvieron muchos de los ausentes de aquellas gala destacando la presencia de Haaland.

El astro noruego, ganador del premio a mejor jugador del 2023, sí se presentó en esta ocasión a la gala que organizaban los Globe Soccer Awards 2023, donde Haaland competía por el título individual ante Bellingham, Vinicius, Mbappé, Messi, Benzema, Cristiano, De Bruyne, Bernardo Silva, Salah y Osimhen. En esta ocasión Messi no le arrebataba este título tras sí levantar de nuevo el Balón de Oro y el The Best.

Parecía que Haaland se olía lo que iba a pasar en el The Best y no se presentó pese a la convocatoria de la FIFA, situación que también les negó Mbappé e incluso Leo Messi, que finalmente saldría victorioso en las votaciones pese a que el favorito era el noruego. Haaland se encuentra lesionado en estos momentos y apuntó, tras levantar el título, que «espero volver pronto».

Cristiano Ronaldo, que tampoco acudió a la gala del The Best, fue el gran triunfador de la noche en los Globe Soccer Awards 2023 junto a Haaland. El portugués se llevó tres de los premios en los que aparecía nominado. Se llevó el Premio Maradona como máximo goleador del año 2023, tras lograr 54 goles en 2023, dos más que Harry Kane y Mbappé y cuatro más que Haaland. También se llevó los premios a Mejor jugador de Medio Oriente y al Jugador favorito de la afición. «Estoy muy orgulloso por una temporada increíble», decía el luso tras sus galardones individuales.

Sin lugar a dudas, el Manchester City fue el otro gran triunfador del certamen, otro equipo que llevó mayor representación a esta gala que a los premios The Best de la FIFA. El club citizen no sólo se llevó el trofeo a Mejor jugador con Haaland, sino que también se llevó el de Mejor entrenador con Pep Guardiola, el de Mejor portero con Ederson, el de Mejor centrocampista con Rodri, el de Mejor presidente con Al Mubarak y el de Mejor club masculino tras un 2023 de ensueño con todos los títulos en su haber. Dejaron además una increíble estampa con todos los títulos conseguidos. «Somos un grupo fantástico, hemos logrado cosas increíbles y seguimos teniendo hambre», decía De Bruyne.

Los premiados del Globe Soccer

El resto de premiados de la noche fueron Aitana Bonmatí como Mejor jugadora, Jude Bellingham como Mejor jugador emergente, Barcelona como Mejor club femenino, Cristiano Giuntoli (Juventus) como Mejor director deportivo, Jorge Mendes como Mejor agente, el Al-Ahly como Mejor club de Oriente Medio y Scaloni, John Terry y Casemiro con premios de reconocimiento a sus carreras.

«Ha sido un año redondo con mi club y con la selección, pero nada hubiese sido posible sin mis compañeras y resto de personas que han hecho posible todos los éxitos que he vivido», eran las palabras de Aitana Bonmatí, gran triunfadora individual en el apartado femenino.