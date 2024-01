Cristiano Ronaldo tira un misil a Mbappé: «La Liga saudí es mejor que la Ligue 1»

Cristiano Ronaldo se convirtió en 2023 en el emblema de la Liga de Arabia Saudí y no tiene problema en defender a capa y espada un campeonato del que se ha adueñado por completo. El astro portugués incendió la gala de los Globe Soccer Awards con sus polémicas palabras sobre el nivel de calidad de la competición árabe frente a una de las grandes de Europa como la Ligue 1. El ex del Real Madrid no tiene duda de que la suya «es mejor» que un torneo en el que, por ejemplo, está uno de los mejores jugadores del mundo, Kylian Mbappé.

«La Liga saudí no es peor que la Ligue 1. La Saudí Pro League es más competitiva que la Ligue 1, puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa», afirmó rotundamente Cristiano, que también prometió que la de Arabia «estará entre las tres mejores ligas del mundo». Si alguien puede hablar del nivel de un campeonato que se caracteriza por la multimillonaria inversión de algunos de sus equipos es el portugués.

Y es que Cristiano fue el primero en subirse a un barco al que posteriormente se unieron grandes estrellas del viejo continente como Neymar Junior, Karim Benzema, Sadio Mané o Aymeric Laporte, entre otros. Por tanto, ante la multitudinaria llegada y rápida adaptación de dichos futbolistas ha despertado el optimismo del mítico delantero, que piensa firmemente que el campeonato árabe no ha hecho más que empezar a crecer.

«Me siento muy feliz en Al-Nassr, es un gran paso. Arabia Saudí está en un proceso, llevará mucho tiempo, pero paso a paso llegarán al nivel más alto. La gente en Arabia estará orgullosa», añadió. Su felicidad es entendible, ya que este año su equipo marcha segundo a siete puntos del primer clasificado, el Al Hilal, y además él es el pichichi destacado con 20 goles. Por todas estas cosas se llevó el premio Maradona a máximo goleador.

🏆 Congratulations to CRISTIANO RONALDO on winning the 2023 #GlobeSoccer’s MARADONA AWARD for Best Goalscorer 👏@Cristiano @NakheelOfficial pic.twitter.com/GgTm7Xth9m — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

Cristiano se alegra de superar a Haaland

En una gala de los Globe Soccer Awards celebrada en Dubai, en la que otro de los protagonistas fue Jude Bellingham, nombrado como jugador relevación, Cristiano repasó algunos de los temas de la actualidad deportiva. Acompañado de dos futbolistas del Manchester City, Ruben Dias y Kyle Waker, el luso bromeó sobre su retirada: «En el momento en que sienta que he terminado, me jubilaré… ¿Quizás en 10 años?».

Al nivel que está, es normal que Cristiano se tome a broma los rumores sobre una posible de temporada, pues viene de ser el máximo goleador del año natural en 2023, un asunto sobre el que también habló: «Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Erling Haaland. Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas», sentenció.

Cuando llega el momento de elegir al mejor jugador del año 2023 en los Globe Soccer Awards… Y Cristiano Ronaldo señala a Haaland 😁 pic.twitter.com/C1Lwbrb5UN — DAZN España (@DAZN_ES) January 19, 2024

Por último, también se atrevió a decir sus principales favoritos para ganar la presente edición de la Champions League: «El City tiene muchas posibilidades de volver a ganar la Champions. ¿Favoritos? City, Real Madrid, Bayern de Múnich». Aunque incluyó al equipo en el que pasó la mayor parte de su carrera, Cristiano insistió en que los de Pep Guardiola cuentan con más papeletas que el resto para alzarse con la ‘orejona’.

Su favorito para la Champions

«El City lo hizo increíble. Felicidades por su temporada. Jugadores, entrenador. Magnífico. Finalmente, ganaron la Liga de Campeones, probablemente se la merecían hace dos años. Disfruto verlos jugar», concluyó. La estrella del City, Haaland, después de ver cómo el premio del ‘The Best’ caía a manos de Leo Messi, se llevó el galardón al mejor jugador del año en los Globe Soccer Awards.