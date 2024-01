Kylian Mbappé ha rememorado con emoción su primera visita a las instalaciones del Real Madrid. Aquel viaje ocurrió en 2012 y quedó instalado para siempre en la memoria del jugador del Paris Saint-Germain, que desde el pasado 1 de enero es libre para decidir su futuro y tiene en su mano fichar por el club blanco después de muchos años ya de acercamientos.

«Mi mamá me llevaba a sus aulas para limpiar. Fue una semana, pero en ese momento estaba invitado por el Real Madrid. Estuve cuatro días en las instalaciones Real Madrid. Vi a todas las súper estrellas y todo el equipo de entrenamiento, y después de eso tuve que regresar y hacer tres días de limpieza. Pasé de arriba a abajo», recuerda Mbappé entre risas, 12 años después de aquel viaja a la capital española.

El futbolista tampoco olvida lo que le dijo a su madre, Fayza Lamari, cuando volvieron juntos a Francia. «En aquel momento pensé: ¿En qué estabas pensando al traerme de regreso aquí? Me estaba relajando allí y ella me trajo de vuelta aquí. Porque cuando eres joven no entiendes. Cuando miro atrás, ahora que tengo esta edad, hubiera hecho lo mismo. Como toqué las estrellas, tuve que volver a la tierra», explica.

Estas declaraciones de Mbappé forman parte del adelanto de una entrevista televisiva al programa Envoyé special. Habrá que ver si al delantero le preguntan por su futuro, ya que continúa siendo una completa incógnita dónde jugará la próxima temporada y las últimas informaciones hablan la posible renovación del PSG a través de otra cantidad increíble de dinero.

El futuro de Mbappé

En este sentido, desde el país galo informan de que el PSG prepara una oferta estratosférica muy difícil de rechazar para intentar retener al delantero y conseguir que firme una prolongación de contrato de larga duración. Una oferta que superará con creces los 100 millones de euros por temporada.

Esta cifra, por supuesto, está fuera del alcance de cualquier otro club. Es de sobra conocido que si Mbappé abandona el PSG para recalar en cualquier otro equipo lo hará firmando un gran contrato pero perdiendo muchos millones de euros. La propiedad catarí del conjunto parisino puede garantizar unas cantidades que se encuentran totalmente fuera de mercado.

Esta es la información publicada esta semana por RMC Sport en boca de su columnista Daniel Riolo. El periodista apuntó que “Mbappé se va a enfrentar a un dilema durante estas semanas. Tendrá que elegir entre una estratosférica oferta del PSG y otra normal, básica -siendo sin duda alta- del Real Madrid”.

“La oferta del PSG es inalcanzable. Además de ofrecerle una cifra que supera con creces los 100 millones de euros por temporada, la propuesta cuenta con muchas facilidades y ventajas para el hermano y para la madre, que podrá crear la agencia de representación que tanto desea. Francamente, es algo increíble”, comentó Riolo.