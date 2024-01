En Francia el futuro de Mbappé es el epicentro informativo en los medios deportivos. Todos los programas y tertulias de radio y televisión giran en torno a la decisión que el crack francés debe tomar en las próximas semanas y que no tiene muchas vertientes: o renueva su contrato con el PSG antes del 30 de junio o abandona el conjunto parisino sin dejar dinero en forma de traspaso para recalar en el Real Madrid. Estas son las dos opciones que se manejan como las únicas posibles desde hace años.

En este sentido, ambos conjuntos deben desplegar sus encantos para seducir al futbolista de Bondy y que acabe decantándose por su proyecto deportivo y económico. Desde el país galo informan de que el PSG prepara una oferta estratosférica muy difícil de rechazar para intentar retener al delantero y conseguir que firme una prolongación de contrato de larga duración. Una oferta que superará con creces los 100 millones de euros por temporada.

Esta cifra, por supuesto, está fuera del alcance de cualquier otro club. Es de sobra conocido que si Mbappé abandona el PSG para recalar en cualquier otro equipo lo hará firmando un gran contrato pero perdiendo muchos millones de euros. La propiedad catarí del conjunto parisino puede garantizar unas cantidades que se encuentran totalmente fuera de mercado.

Esta es la información que publica RMC Sport, en boca de su columnista Daniel Riolo. El periodista apunta que “Mbappé se va a enfrentar a un dilema durante estas semanas. Tendrá que elegir entre una estratosférica oferta del PSG y otra normal, básica -siendo sin duda alta- del Real Madrid”.

“La oferta del PSG es inalcanzable. Además de ofrecerle una cifra que supera con creces los 100 millones de euros por temporada, la propuesta cuenta con muchas facilidades y ventajas para el hermano y para la madre, que podrá crear la agencia de representación que tanto desea. Francamente, es algo increíble”, comenta Riolo.

El Madrid jugará sus cartas

Esto dejaría la oferta del Real Madrid casi en algo banal, a pesar de tratarse también de cantidades muy altas. “El equipo español le va a ofrecer un salario normal para las estrellas de fútbol. Estamos hablando de 30 millones de euros cada año y allí no será el rey del club. Le van a bajar a la tierra. Mbappé tendrá que elegir. El PSG no le va a ofrecer solo dinero, también un proyecto deportivo para continuar el giro que ha dado el club este verano. Sobre el papel, es una brecha que nunca antes hemos visto”, sentencia Riolo.

Esta ofensiva a la desesperada de Al-Khelaifi puede responder a la oferta que, según L’Equipe, ya ha enviado el Real Madrid al jugador. Según apunta el prestigioso diario francés, el club blanco ya ha puesto sobre la mesa sus cartas y ahora le corresponde al futbolista decidir. Eso sí, según el citado medio, Florentino Pérez no va a aumentar ni un ápice su propuesta y ha pedido dos condiciones tanto al jugador como a su entorno: que la respuesta no se demore más allá de febrero o marzo y que, en caso de ser afirmativa, quede rubricada en papel para que no vuelva a ocurrir lo de 2022.