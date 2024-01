Florentino Pérez: «¿Mbappé? Hoy no es el día, hemos metido nueve goles en dos partidos»

Florentino Pérez se ha pronunciado después de que el Real Madrid gane su decimotercera Supercopa de España y ha sido preguntado sobre Kylian Mbappé. El máximo mandatario ha destacado el buen torneo que ha realizado el equipo, especialmente un Vinicius que hizo un hat-trick en la final. Bromeó diciendo que el brasileño «tiene que marcar más goles, que tres no son muchos» y también apuntó que «no es el día para hablar» de Mbappé, puesto que el equipo ha «marcado nueve goles en dos partidos».

El presidente se mostró muy contento por la victoria del equipo en el Clásico. Un encuentro ante los de Xavi en el que el Real Madrid goleó y fue muy superior: «Estoy contento porque la afición está encantada de haber visto un gran partido. Hay muchos madridistas en Arabia y hoy han pasado una noche muy feliz».

«En estos torneos de dos partidos lo normal es que pasen cosas así. Hemos jugado muy bien en los dos partidos, marcado muchos goles, la gente se ha divertido y hemos transmitido que tenemos un buen equipo y que todos los años vamos a tratar de jugar así para ganar títulos», ha señalado el presidente del Real Madrid sobre el partido de los suyos y la gran actuación que han llevado a lo largo de la Supercopa.

El gran protagonista de la noche fue Vinicius, con tres goles en la primera parte que prácticamente sentenciaron la final. El mandatario madridista se refirió al brasileño, al que no dudó en elogiar: «Vinicius brilla casi siempre. Se los ha merecido, ha hecho un gran partido. Algún día se le puede negar el gol, pero el esfuerzo que hace es fenomenal».

Admás, Florentino Pérez no dudó en destacar que Vinicius tiene mucho futuro por delante. El jugador del conjunto blanco se ha convertido en uno de los mejores del mundo, gracias a un rendimiento que ha ido incrementándose en los últimos años. El presidente madridista ha puesto en valor la calidad de su futbolista y ha lanzado un mensaje sobre lo que le espera en los próximos años a sus rivales: «Es muy joven, está feliz, es muy bueno y cada año va a ser mejor».

Florentino Pérez habla de Mbappé

Aprovechando las palabras del presidente del Real Madrid sobre Vinicius, Florentino Pérez fue preguntado sobre Kylian Mbappé, uno de los principales objetivos para reforzar al equipo que ha tenido el club en los últimos años. «Realmente no es el día para hablar de ello. Hoy es el día de felicitar a nuestros jugadores, no a los de otro equipo. La afición del Real Madrid está pendiente de sus jugadores, no hay más que ver cómo está con el equipo», ha señalado el mandatario.

También se ha referido a la renovación de Carlo Ancelotti y todo lo que supone el entrenador italiano para el club. Florentino Pérez se ha referido al técnico como «un entrenador que le va muy bien al estilo del Real Madrid» debido a «su manera de entender el fútbol» y ha querido trasladar que la filosofía de la entidad y la de Ancelotti «encajan muy bien».

Sobre cómo está la relación del club con el Barcelona y con Joan Laporta, a raíz de caso Negreira, Florentino ha destacado que «está muy bien». «La relación institucional es muy buena. Hoy, Laporta está triste como yo estoy feliz», ha señalado. El presidente ha puesto en valor lo que han hecho los blancos, «porque hemos metido nueve goles» y ha destacado que «no es día para hablar de los árbitros»: «Hoy sólo me preocupa la ilusión de mis jugadores. Ya les he dicho que a ver si corren más, meten más goles… A Vinicius le he dicho que a ver si mete más goles, que tres no son muchos».