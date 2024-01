Vinicius: “Yo no soy un santo, pero todos quieren pelear conmigo porque salen en la prensa”

Vinicius Junior fue elegido mejor jugador de la final de la Supercopa de España que el Real Madrid ganó al Barcelona en Riad. Luis de la Fuente, seleccionador español, y su cuerpo técnico votaron al brasileño, que hizo tres goles para dar el título a los de Ancelotti. Tras el duelo y levantar el trofeo, compareció en rueda de prensa.

Vinicius habló sobre la polémica con el banquillo del Barcelona: “Estoy muy contento por el título, los goles y como hemos jugado. He dado las gracias a mis fisios desde casa, a los del Madrid, a mis compañeros y al cuerpo técnico, que me han dado la confianza para llegar en mi mejor versión. Las cosas que pasan dentro del campo se quedan ahí. Ancelotti siempre está para ayudarme. Aprendo en cada partido. Quiero ser una persona mejor, pero también lo quiero dar todo por el equipo”.

“Yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo, ya que saben que van a salir en la prensa. Intento estar centrado en el partido para hacerlo bien. No soy un santo. A veces hablo demasiado o hago regates que no debo hacer, pero estoy aquí para mejorar. Ancelotti y mis compañeros me están enseñando”.

Sobre la celebración, dijo que fue por Cristiano. “Es mi ídolo. La gente de Arabia Saudí me tiene mucho cariño. Estoy muy feliz por lo que hemos hecho hoy. Jugar contra el Barcelona no es fácil y hemos hecho un partido casi perfecto. Para estar perfecto no tendríamos que haber encajado el gol de Lewandowski”, añadió

Vinicius anotó un hat-trick

“Estamos en enero y se debe mejor. Hay que seguir jugando como lo estamos haciendo. Sólo hemos perdido un partido y sobre todo después de tantas lesiones. Hay que seguir en esta línea para hacer bien las cosas porque nosotros siempre tenemos que estar como favoritos”, aseguró el mejor jugador de la final.

Vinicius también habló de la posible llegada de Mbappé o Haaland: “Las contrataciones son del presidente, eso no lo puedo decir yo. Los jugadores que tenemos aquí están todos muy contentos. Todos están jugando más minutos. Tenemos 25 jugadores preparados para hacer lo mejor por el equipo y este club. Vamos a celebrar ahora, pero ya volvemos a Madrid y tenemos la cabeza en la Copa del Rey. Si perdemos en Copa lo de hoy no vale mucho”.

Por último, habló de su recuperación cuando estaba lesionado: “Hago todo lo posible para no tener lesiones. Trabajo mucho y como lo mejor posible, pero a veces no es posible. Nunca tuve lesiones, tuve dos y estuve muy triste. Ojalá no tenga más lesiones.