En Francia confirman que Mbappé seguirá en el PSG la próxima temporada

Kylian Mbappé sigue en la boca de todos y en los programas deportivos de Francia su futuro se ha convertido casi en monotema. No hay día en que un ex jugador, un ex entrenador o alguien con peso en la historia del PSG opine sobre qué ocurrirá con el crack de Bondy a partir del próximo 30 de junio, fecha en la que expira su contrato con el club parisino y en la que podría abandonar su actual equipo sin dejar ni un céntimo en las arcas de la propiedad catarí. Esa era, al menos, la intención del jugador cuando el verano pasado comunicó por escrito a la directiva del club que no renovaría su contrato. Y todo el mundo da por hecho que, si se produce la salida, el destino será el Real Madrid.

En este caso, el que ha opinado sobre el destino de la estrella gala ha sido un viejo conocido también del fútbol español. Se trata de Luis Fernández, que en su día dirigió a clubes como Betis, Athletic Club o Espanyol, y que hizo lo propio con el PSG –equipo en el que también fue jugador durante nueve temporadas-. Para la leyenda parisina, el culebrón solo puede tener un final.

“Se quedará en París, sí. ¿Cuál es su club favorito? ¡El París! Cuando escucho las declaraciones de todos, del presidente del PSG que toma la iniciativa y habla del tema, cuando veo a Kylian hacer lo mismo después de un partido y hablar sobre un acuerdo firmado, cuando veo que el Paris Saint-Germain quiere invertir en una nueva ciudad deportiva…”, comentaba Fernández que alentaba así a los más optimistas que sueñan con que su jugador franquicia acabe ampliando su contrato con el club de la capital francesa.

Sin embargo, no quedaron ahí los argumentos del entrenador nacido en Tarifa. “Hemos traído a Randal Kolo Muani y Dembelé, que son amigos que Kylian quería tener a su lado. Creo que Mbappé se quedará en el Paris Saint-Germain la próxima temporada”, concluyó Luis Fernández en unas declaraciones ofrecidas al programa ‘Football Show’ de beIN SPORTS.

Desde que el día 1 de enero Mbappé quedase libre para negociar su futuro han sido centenares las opiniones de ex futbolistas franceses que se han atrevido a opinar y a elucubrar sobre lo que va a ocurrir durante estos meses que van a ser decisivos para el devenir del ‘culebrón Mbappé’. Una situación idéntica en cuanto a las condiciones contractuales a la que ya se vivió en 2022.

Mbappé y el PSG

Sin embargo, la semejanza se queda ahí puesto que la forma de actuar del Real Madrid en este movimiento va a ser completamente distinta a la que se adoptó hace dos años. El club blanco ahora siente que tiene más fortaleza en la negociación que entonces y no va a volverse loco por fichar al crack francés. El club lo quiere, eso es una realidad, pero no a cualquier precio. La explosión de Vinicius, Rodrygo y Bellingham ha provocado que Mbappé haya dejado de ser una urgencia para el club. Será el delantero galo el que tendrá que tomar la iniciativa si quiere salir de París. Y, por supuesto, la decisión no se va a alargar de nuevo hasta el mes de mayo condicionando de nuevo el mercado veraniego. La decisión se tomará pronto y, esta vez, quedará rubricada.