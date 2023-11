Arsenal y Liverpool amenazan con Mbappé

Kylian Mbappé será el gran aliciente de este próximo verano. El delantero francés finalizará su contrato con el Paris Saint Germain y será hombre libre, un caramelo para los grandes clubes que, pese a no tener que pagar un traspaso, sí tendrán que rascarse el bolsillo para seducir a uno de los futbolistas más importantes del panorama europeo actual, además de contentarle con una gran prima de fichaje. El Real Madrid, como gran candidato a acogerle, tendrá también como rivales a Liverpool y Arsenal.

Los dos conjuntos ingleses están barajando y estudiando la posibilidad de ser uno de los factibles destinos de Mbappé para la temporada 24/25. El francés tiene decidido dejar el PSG este próximo verano, rechazando las diferentes ofertas de renovación que le han presentado hasta la fecha desde la cúpula parisina. Todo apunta a que desde enero será completamente libre de negociar con cualquier club de cara al próximo curso y los equipos ya están preparándose y posicionándose en la parrilla de salida de lo que se espera que será el gran culebrón.

El músculo económico de la Premier League es de sobrado conocimiento en toda Europa y en concreto las de Liverpool y Arsenal son de los más privilegiados. Ambos conjuntos están ya explorando las fórmulas y parámetros financieros que deben alcanzar y cumplir de cara a una hipotético fichaje del crack francés, una operación costosa principalmente por su alta prima de fichaje como jugador libre así como los emolumentos que aspira a percibir una vez salga de París, donde ya tenía una gran contrato.

Así la aseguran desde el Daily Record a través del periodista Duncan Castles que confirman que Liverpool y Arsenal están ya valorando el fichaje de Mbappé y planteado si a nivel económico es viable para sus respectivas entidades. Es una obviedad, como se ha podido atestiguar en los últimos años, que casi cualquier club de la Premier tiene músculo para hacer un gran movimiento cada verano. En los casos los reds y los gunners, ambos con historia, copando posiciones de privilegio cada temporada y jugando en Europa, este músculo es mayor, o sea, es más factible pensar en sus opciones.

Mbappé se ha mostrado esquivo sobre su futuro en sus últimas comparecencias públicas. El francés ya manifestó que «habrá tiempo para hablar de eso», en relación a dónde jugará la próxima campaña y las especulaciones siguen disparadas. Sí es cierto que alguna que otra vez ha dejado algún guiño al Liverpool como un club por el que siente cierta simpatía, aunque en ese sentido ha mostrado siempre más satisfacción por el Madrid, al que le ha amagado en un par de ocasiones con su fichaje.

En el Real Madrid en estos momentos no se habla de Mbappé. El club blanco no quiere entrar en disputas por el francés ahora y no contemplará su situación hasta que llegue el mes de enero, cuando sí existirá vía libre oficialmente para hablar de cara al próximo curso. Enero será un mes clave en su futuro y los grandes clubes que aspiran a su fichaje se posicionarán para ficharle. Madrid, Liverpool y Arsenal ya están a la espera.