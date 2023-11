Mbappé no existe… hasta nueva orden. El Real Madrid ha cerrado filas y ha decidido no volver a hablar del jugador del PSG. Nadie del club blanco quiere ruido sobre un futbolista que es jugador de la entidad parisina y lo seguirá siendo, como mínimo, hasta final de temporada. No hay prisa ni intención de hacer ningún movimiento. De hecho, la cúpula del club ha sido claro al pedir que nadie se pronuncie acerca del delantero.

«Lo que tenga que ser será», aseguran. Por ello, en estos momentos para el club blanco Mbappé ‘no existe’. Nadie en el Real Madrid va a hablar de Mbappé ni ahora ni en los próximos meses. Todos los esfuerzos están depositados en apoyar a la actual plantilla de Ancelotti, que tras el primer tercio está bien posicionado en Liga y clasificados para los octavos de final de la Champions tras cuatro jornadas.

Este es el motivo que llevó al Real Madrid a emitir un comunicado oficial el pasado sábado en el que se aseguraba «ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG». Una nota que sorprendió, porque mucho se ha dicho y escrito del francés y su posible llegada al Bernabéu en los últimos tiempos, pero el club ha querido cortar de raíz cualquier especulación en este momento de la temporada.

El Real Madrid no quiere que ninguna información que pueda surgir en la que se hable de cifras y de lo que supondría su posible llegada para un vestuario tremendamente joven y comprometido con la entidad pueda alterar un ecosistema envidiable que tanto le ha costado lograr a Florentino Pérez y su directiva.

Además, el Real Madrid no quiere tensar aún más sus relaciones con el PSG, que están lejos de ser ideales. Ni los blancos ni ningún otro club pueden ponerse a negociar con Mbappé en estos momentos. Y si es así, podrían ser sancionados incluso con alguna ventana sin fichar. Por ello, desde Valdebebas han querido cortar de raíz cualquier rumor con este comunicado y nadie hablará sobre el francés, tal y como sucedió con Ancelotti tras la victoria frente al Sporting de Braga. Al ser preguntado por el delantero, el italiano prefirió no responder.

El plazo que el Madrid da a Mbappé

Tal y como contó OKDIARIO, el Real Madrid tiene claro que al final de la próxima temporada no entrará en un posible nuevo culebrón por Mbappé. Ya serían demasiados. Por ello, desde la cúpula tienen claro que debe comprometerse por escrito si quiere jugar en el Bernabéu como local en los primeros meses de 2024. Si no es así, el club cerrará la carpeta Kylian y pondrá sus objetivos en otros jugadores. No obstante, hasta el nuevo año Mbappé no existe para el Real Madrid.