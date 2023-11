La convocatoria del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los blancos con el Valencia en el estadio Santiago Bernabéu tiene varias bajas. Ancelotti seguirá sin poder contar con Tchouaméni, Militao, Courtois y Ceballos, pero, además, para este encuentro tampoco tendrá a Kepa, que se lesionó en el calentamiento previo al duelo contra el Sporting de Braga, ni a Rüdiger, que cumplirá un partido de sanción tras ver ante el Rayo Vallecano la quinta amarilla de la temporada en Liga. Además, a última hora se ha conocido la de Arda Güler, que sufre una rotura del cuádriceps y estará un mes de baja.

Por lo tanto, hay que destacar que Ancelotti no recupera a nadie para este duelo y pierde a dos futbolistas más. Por ello, el italiano ha citado a varios canteranos del Real Madrid Castilla. Fran y Diego Piñeiro son los porteros que acompañarán a Lunin, que será titular. Por otro lado, Nico Paz, que debutó ante el Sporting de Braga, repite en la convocatoria del Real Madrid. También está Edgar para reforzar la defensa.

Este será el último partido de los blancos antes de afrontar un nuevo parón de selecciones. El último en este año 2023. Ancelotti espera que no haya más lesionados y, especialmente, cruza los dedos para que todos los internacionales regresen sanos dentro de una semana.

El Real Madrid busca volver a ganar en Liga

El Real Madrid busca ante el Valencia en el estadio Santiago Bernabéu regresar a la senda del triunfo en la Liga después de haber empatado el pasado fin de semana frente al Rayo Vallecano. Los madridistas llegan a este duelo segundos a dos puntos del sorprendente Girona, que es líder del campeonato en solitario.

Por otro lado, el Valencia aterriza en el estadio Santiago Bernabéu tras ganar con polémica el pasado fin de semana en Mestalla al Granada. Los de Baraja son octavos y tratarán de ganar en el feudo madridista para seguir acercándose a los puestos europeos.

Un partido con polémica

Tras los lamentables episodios racistas que se vivieron el pasado mes de mayo en Mestalla, el Valencia ha enviado una carta a los 579 aficionados valencianistas que han comprado una entrada para el choque en la capital. En ella, además de agradecer el apoyo, piden a sus socios que se «rebelen» contra los que les acusan de ser lo que no son, en alusión a la afición y Mestalla como estadio racista.

El «desagradable incidente» que se vivió en Mestalla en el último enfrentamiento con el Real Madrid dejó una huella en el club che que, como mencionan desde el Valencia en esta carta, les han «tachado con calificativos que no representamos» y apuntan que «el valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista, esos no son los valores que nos identifican».

«La mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros», mencionan, pidiendo en la carta enviada a los aficionados que se desplazarán al estadio blanco que den muestra de los verdaderos valores de la entidad: «El Valencia CF reivindica su claro posicionamiento en contra de cualquier tipo de discriminación. Disfrutemos del partido, animemos a nuestros jugadores por encima de cualquier provocación y hagamos honor a los valores que nos caracterizan».

Convocatoria del Real Madrid