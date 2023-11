Mbappé evita confirmar que seguirá en el PSG el próximo verano: «Mi empleador decidirá los Juegos»

Kylian Mbappé caminó por las ramas en su última comparecencia pública con Francia, previa al partido ante Gibraltar que disputan este fin de semana. El delantero del Paris Saint Germain fue cuestionado por multitud de temas cinco meses después de su última intervención con Les Blues, entre ellos su posible presencia en los Juegos Olímpicos con Francia y si su club por aquel entonces le dejará ir, evitando Mbappé mencionar al PSG y dejando una vez más en el aire su futuro.

«Siempre quise jugar en los Juegos Olímpicos, pero no soy yo quien decide. Mi empleador decide», fue la respuesta a una hipotética presencia suya en los próximos Juegos Olímpicos con Francia, usando un término que sorprendió a muchos en sala de prensa, empleador. Mbappé evitaba así mencionar al PSG o quién sea el club que tendrá potestad para permitir o no su presencia en esta competición, a lo que añadía, recalcando: «Sería un placer ir a los Juegos. La última palabra la tiene mi empleador, pero si mi empleador no quiere, no será un problema».

Fue repreguntado Mbappé, ante la ambigüedad de su respuesta, algo que no impidió al francés a seguir dejándolo todo en el aire con el PSG: «No creo que la reflexión requiera mucho tiempo. Si es sí, es sí, si es no, es no. Quiero ir a los Juegos y creo que la gente también quiere que lo haga. Creo que todo estará bien. Después no estamos a salvo de una mala sorpresa, lo sabes bien».

Y es que Mbappé sigue su camino en el PSG, el guión que él mismo estableció, rechazando la opción de renovación de su contrato y deseando cumplirlo este próximo verano, ya en 2024, cuando será jugador libre y podrá firmar completamente gratis por cualquier otro club. Sin embargo, en París siguen dando forma a una última propuesta de renovación para el delantero, que elevará aún más su estatus económico con el objetivo de convencerle para una renovación sin precedentes, y es que cabe recordar que ya gana en torno a los 70 millones netos por temporada.

De hecho, Mbappé fue esquivo sobre su extensión de contrato con el PSG, negando cualquier comentario durante su concentración con Francia: «Estas no son noticias de la selección francesa. Si tienes esta pregunta, tienes que venir al Campus del PSG y te la responderé. El país ante todo. No es algo que me pese, no pienso en eso en el campo. Cuando estoy en el campo, no me meto en cosas que están afuera».

Mbappé siempre en el radar blanco

El Real Madrid es el principal candidato a hacerse con los servicios de Mbappé si éste acaba abandonando finalmente la entidad parisina. Todo esto pese a que desde el club blanco ven la operación complicada financieramente hablando, por el alto desembolso que tendrían que realizar en el primer año de su fichaje.

Así lo adelantó Eduardo Inda en su última intervención en El Chiringuito de Jugones: «Me dicen que está muy complicado financieramente. Es una operación que el primer año podría costar 300 millones por la prima de fichaje y el salario». «Es una operación cara. Quiere ganar algo más de los 35 millones netos que gana ahora en el PSG. Serían unos 70 brutos. A este jugador se le paga buena parte del salario fuera de Francia, por Qatar», resalta.