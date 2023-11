Mbappé rompe su silencio tras la derrota del PSG en Milán

La derrota del Paris Saint Germain (PSG) en Milan ha dejado muy tocados a los de Luis Enrique, pero en especial a su estrella, Kylian Mbappé. El delantero parisino terminó muy «decepcionado» por la sumar una nueva derrota fuera de casa, la segunda en dos partidos disputados (Newcastle y Milan), que mete al cuadro galo en un aprieto cuando una victoria les habría dejado muy cerca de sellar su clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones.

«Es una derrota, una segunda derrota fuera de casa, nunca es fácil perder, estamos decepcionados. Fallamos en bastantes cosas e intentaremos responder en casa contra el Newcastle», dijo Mbappé tras la derrota del PSG contra el Milan por la mínima en San Siro (2-1). Un resultado que pone el grupo patas arriba ya que los cuatro primeros están separados por apenas tres puntos, esa es la diferencia que hay entre el líder, Borussia Dortmund, y el colista, Newcastle.

Al PSG le está costando arrancar lejos del Parque de los Príncipes. Los de Luis Enrique no saben lo que es ganar fuera de casa en esta edición de la Liga de Campeones, perdieron 4-1 en Newcastle y 2-1 en Milán. El crack del PSG valoró estas dos derrotas que ha sufrido el equipo lejos de su estadio y volvió a repetir que están «decepcionados» con estos resultados. «No lo sé, no lo sé. Estamos decepcionados, intentamos poner todos los ingredientes de nuestro lado para ganar, pero no fue así», comentó.

Por último, a la pregunta de si tiene opciones de ganar la Champions en el PSG, Kylian no quiso saber nada y la toreó de manera sutil asegurando que «el primer objetivo es ganar el próximo partido contra el Newcastle. Eso es lo más importante en este momento». En medio de los rumores sobre su posible renovación o salida del PSG este verano, Mbappé esquivó la pregunta y sigue sin dar pistas sobre lo que pasará con su futuro

Mbappé y el PSG, contra las cuerdas

En estos momentos, el conjunto francés debe usar la filosofía de Simeone del partido a partido porque una derrota contra el Newcastle dejaría contra las cuerdas al vigente campeón de la Ligue 1. El PSG necesita ganar al cuadro británico para no complicarse más sus opciones de estar en octavos y llegar a la última jornada con la clasificación casi en el bolsillo.

Una derrota en la próxima jornada complicaría mucho las cosas pero seguirían dependiendo de sí mismos pase lo que pase en el otro partido. Eso sí, sólo les valdría la victoria para superar la fase de grupos. De ahí que el duelo frente al Newcastle en el Parque de los Príncipes cobre mayor importancia.

Además, con el futuro de Mbappé en el aire, quedarse fuera de los octavos de final de la máxima competición continental podría desencadenar la marcha del internacional francés. El Real Madrid emitió un comunicado oficial negando cualquier tipo de negociación con el futbolista del PSG ante los rumores sobre la posible marcha del 7 al cuadro madridista. Lo cierto es que el delantero termina contrato el próximo verano y las últimas informaciones apuntan a que ahora mismo no tiene intención de renovar.