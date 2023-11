Al Khelaifi responde con dureza al comunicado del Real Madrid sobre Mbappé

Nasser Al Khelaifi ha respondido al Real Madrid después de que el club blanco emitiera un comunicado el pasado sábado en el que negó las negociaciones con Mbappé. El presidente del club parisino dejó claro que está construyendo el futuro con la estrella francesa, que acaba contrato este verano y que sigue sin tener intención de renovar su contrato con la entidad del Parque de los Príncipes.

«Kylian es el mejor del mundo, sin duda. Es genial. Tiene efectos positivos para nuestros jóvenes y tenemos claro que construimos nuestro futuro con él», afirmó Nasser Al Khelaifi tras ser cuestionado sobre el futuro de un Kylian Mbappé que sigue en el foco de la noticia a pocos meses de finalizar su contrato con el PSG.

Al Khelaifi también habló sobre el comunicado del Real Madrid en la previa al duelo de Champions League que enfrenta al PSG con el Milan en la noche de este martes en San Siro. «No he visto el comunicado del Madrid ni lo he leído. A nosotros sólo nos interesa nuestro trabajo y no lo que hagan los demás», afirmó el presidente de la entidad francesa.

Al Khelaifi, el Real Madrid y Mbappé

Preguntado sobre la posible marcha de Mbappé a final de temporada, Al Khelaifi dejó claro que la estrella gala es un jugador importantísimo para la entidad. «Kylian es un jugador que está en una forma impresionante y que sigue demostrando cada semana. Es el mejor jugador del mundo y no hay más que decir. Ha jugado a su edad dos finales del Mundial y ha conseguido marcar un hat-trick en una de ellas. Para nosotros es un jugador importantísimo por todo lo que significa», finalizó en declaraciones a La Gazzetta dello Sport.

Después de las últimas informaciones que volvían a hablar sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, el conjunto blanco se apresuró el pasado sábado en sacar un comunicado para negar las negociaciones con el futbolista que a partir del próximo mes de enero sí será libre para entablar conversaciones con cualquier club en el que quiera jugar a partir de junio de 2024.

«Ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG», escribió el club blanco en un comunicado emitido a través de su página web oficial.

Una párrafo que volvió a dar la vuelta al mundo mientras el PSG sigue intentando una aproximación para volver a renovar a su jugador franquicia a precio de oro. De momento, el jugador sigue en sus trece de no ampliar el vínculo con el club del Parque de los Príncipes. Como ya sucedió este verano, el Real Madrid sigue a la espera de que ambas partes arreglen su problemas para actuar en un futuro cercano.