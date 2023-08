Desvelan la última bronca entre Al Khelaifi y Mbappé: «¡Vas a ver, no volverás a jugar!»

Kylian Mbappé ha vuelto a una convocatoria con el Paris Saint-Germain después de calmarse las aguas entre el jugador y los dirigentes del club. Precisamente hace una semana, el francés tuvo una nueva reunión con Al Khelaifi y parecieron firmar la paz, lo que le permitió volver a entrenar con el resto de sus compañeros. Esta semana ha sido uno más y este sábado se encuentra disponible para Luis Enrique de cara al partido ante el Toulouse. No obstante, desde Francia han desvelado una de las broncas que tuvieron entre el presidente y el de Bondy cuando todo apuntaba a una salida hacia el Real Madrid.

Y es que, pese a haber parecido llegado a un acuerdo, las reuniones entre Mbappé y el presidente del PSG tuvieron momentos de tensión. Según informan desde Francia, Al Khelaifi amenazó al futbolista de no jugar más con la camiseta del equipo parisino: «¡Ya verás! ¡No volverás a jugar! ¡No nos rendiremos!».

Cabe destacar que el PSG fue claro con el futbolista desde que envió la carta informando que no renovaría su contrato más allá de 2024. Esto provocó multitud de llamadas y reuniones entre ambas partes y, en una de las últimas, se produjo uno de los momentos más tensos entre ellos. En esta reunión el delantero le respondió sin miedo a las represalias de su club: «¿Ya verás? ¿Qué voy a ver? ¡Serás el único presidente que no me deje jugar!».

Según informa el diario francés L’Equipe, que además se trata de un medio de comunicación afín al Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé y el máximo dirigente del PSG mantuvieron una reunión el pasado martes 8 de agosto. Fue después cuando parecieron tener la definitiva y donde Mbappé se comprometió a no perjudicar al club en una posible salida el próximo verano.

Luis Enrique, al margen

Mientras tanto, Luis Enrique se mantiene al margen de este culebrón. En la previa al choque de este sábado, el entrenador español fue preguntado si desde la directiva del club le habían asegurado la continuidad de Mbappé esta misma temporada. El ex seleccionador de España evitó responder despertando todo tipo de rumores al respecto. «Kylian está en gran forma, tiene muchas ganas, muy buen estado de ánimo. Estoy muy feliz de tener un jugador de clase mundial como Kylian», comentó en rueda de prensa.