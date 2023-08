Luis Enrique celebra la vuelta de Mbappé y evita hablar sobre su futuro

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará al Toulouse y al PSG en la segunda jornada de la Ligue 1. El asturiano podrá contar por primera vez en partido oficial con Kylian Mbappé. Hay que recordar que en el debut frente al Lorient estuvo en el palco, ya que seguía perteneciendo al grupo de los «indeseables». El pasado domingo, tras un acercamiento con el club, fue reincorporado al grupo y, si no hay un contratiempo, debutará este fin de semana.

«Le he visto perfecto. Con muchas ganas, con muy buen ánimo. Estoy encantado de contar con un jugador de su categoría. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial y es una gran alegría para mí volver a contar con él», dijo Luis Enrique sobre Mbappé.

Donde no fue tan preciso es al responder si el PSG le ha asegurado que Mbappé seguirá después del 1 de septiembre: «Vivo como una alegría que Mbappé vuelva a los entrenamientos, no sólo como jugador, sino también como persona».

Luis Enrique también se pronunció sobre la capitanía del PSG, asegurando que él «no los escoge». «Los escogen los capitanes. Ellos votan y deciden quiénes quieren que les representen. Esta semana han tenido la reunión y ya han decidido. No es mi trabajo escoger mis capitanes. Sería el capitán del entrenador. Los votan los jugadores a los capitanes. No sé los capitanes. Creo que hacían la votación ayer u hoy. Cuando lo sepa, no tengo problemas en comunicarlo», comentó.

Sobre como deben defender Dembélé y Mbappé, Luis Enrique quiso dejar claro que la importancia es el equipo. «Hemos trabajado distintas sesiones. Una de ataque y otra defensiva. Los jugadores saben que, si quieren conquistar algo, deben defender bien. Es evidente que tenemos que estar equilibrados. Hay que atacar bien, pero también defender muy bien. No tengo dudas de que el equipo está preparado para hacerlo», comentó. Además, aseguro que «Ousmane está preparado para competir desde el minuto uno».

«Es imposible de responder sobre su tiempo de adaptación. En algunos aspectos estamos mejor de lo que esperaba, en otros no tanto. Es un aprendizaje diario. Lo importante es que podamos ganar los partidos. El tiempo siempre corre en tu contra. A medida que pase el tiempo, los jugadores encontrarán fáciles las ideas de juego y el tipo de partidos que planteamos», continuó.

También habló de Neymar, que ha fichado por la liga saudí: «Se ha llegado a una situación que es favorable para todos. Desde aquí agradecerle a Ney su comportamiento desde que he estado en el club. Es un jugador importante, de clase mundial, que sigue demostrando su nivel y que es una situación favorable para todas las partes. Le deseo lo mejor para Neymar en su futuro».

Para terminar su comparecencia, quiso tener un recuerdo para Sergio Rico, que ha recibido el alta después de dos meses en los que ha estado ingresado en el hospital tras sufrir un accidente con un caballo. «Todo el apoyo del club hacia Sergio Rico y a su familia. Le deseamos lo mejor», dijo Luis Enrique.