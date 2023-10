Mbappé se rebela ante las críticas

Kylian Mbappé acalló las críticas como mejor sabe hacerlo. El de Bondy volvió a la senda del gol con la camiseta de ‘Les Bleus’ tras cuatro partidos oficiales sin hacerlo. El runrún en torno a su figura era cada vez mayor en las últimas semanas, pero el capitán de la selección francesa realizó un gran doblete ante Holanda para conseguir el pase a la próxima Eurocopa.

Y es que el inicio de temporada del francés no había sido bueno. O, mejor dicho, no había sido como nos tenía acostumbrados. El francés tuvo un verano muy convulso, apartado por el PSG de la gira asiática y sumido en una batalla con los dirigentes de Qatar por su renovación. Por ello, la forma física no era la óptima para liderar un proyecto tan ambicioso como lo es el club parisino.

De hecho, hace pocas semanas, el PSG sucumbió duramente en la segunda jornada de la Champions League ante el Newcastle en una abultada derrota. Esto hizo que las críticas en Francia se multiplicaran e incluso le tildarán como uno de los mayores fiesteros de la capital. «Mbappé se está convirtiendo en un gran líder, pero es el líder de las mayores fiestas de París en este momento. ¡Cuidado con la reputación que se está haciendo en París entre toda la gente que habla!», decían desde Francia.

Pero la confianza de Didier Deschamps sobre su capitán ha sido inquebrantable. El seleccionador francés le defendió, alabó y protegió en la previa al partido ante Holanda y no fue para menos tras la victoria y los dos goles de Mbappé en el Johan Cruyff Arena. Dos goles que sirvieron y ayudaron a Francia a sellar oficialmente el pase a la próxima Eurocopa que se disputará el próximo verano de 2024.

«Asume sus responsabilidades. Sin asumirlo todo, también lo reparte, pero asume este papel. No es sólo lo que se ve sobre el terreno de juego. El tiempo que pasamos juntos también… le viene bien, no le pesa sobre los hombros y lo hace muy bien. Tenía buenas piernas y estaba de buen humor, a pesar de que acababa de atravesar un periodo que no fue del todo bueno y de que su vida privada se había visto afectada por la muerte de un amigo íntimo. Pero es evidente que tiene un papel importante que desempeñar en este grupo», decía Deschamps tras acabar el encuentro.

Supera a Platini

Y es que Kylian Mbappé superó este viernes a nada más y nada menos que Michel Platini en el ránking de máximos goleadores de la historia de la selección francesa. El triple ganador del Balón de Oro entre 1983 y 1985 dejó la cifra goleadora en 41, ahora superados por los 42 del futbolista de Bondy.

Ahora, el delantero del PSG tiene solo por delante a Griezmann, con dos goles más que él (44), Thierry Henry, que suma 51 y Olivier Giroud, 54. El delantero del Milán, están en el último tramo de su carrera deportiva, aunque sigue contando para los planes de Deschamps. Es cuestión de tiempo, por edad, que Mbappé acabe convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de Francia.

Ahora tiene un reto mayúsculo en su carrera. Es el de levantar la Eurocopa, que ya se le resistió en la de 2021 después de caer eliminados en la tanda de penaltis ante Suiza y donde Mbappé falló su pena máxima. Pero antes y para llegar en óptimas condiciones a esa cita del próximo verano, el talento de Bondy deberá cumplir con las expectativas de su club. Y esas pasan por las de levantar de una vez por todas una Champions League que se le viene resistiendo desde que fichó por el club parisino en 2017.