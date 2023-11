El Real Madrid ve la operación Mbappé muy complicada financieramente

El futuro de Kylian Mbappé continúa en el aire. Mientras que el PSG prepara una nueva oferta multimillonaria para ponerle sobre la mesa, en el Real Madrid creen que la operación es muy complicada financieramente por el coste que conllevaría, tal y como ha desvelado Eduardo Inda en su visita semanal al programa que presenta y dirige Josep Pedrerol.

Así lo adelantó Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: “Me dicen que está muy complicado financieramente. Es una operación que el primer año podría costar 300 millones por la prima de fichaje y el salario”. «Es una operación cara. Quiere ganar algo más de los 35 millones netos que gana ahora en el PSG. Serían unos 70 brutos. A este jugador se le paga buena parte del salario fuera de Francia, por Qatar», concluyó el director de OKDIARIO ante la mirada de los tertulianos.

Los qataríes estarían dispuestos a poner a Mbappé un sueldo cercano a los 100 millones de euros netos por temporada incluidas las primas, un contrato que consolidaría al crack francés como el futbolista mejor pagado del mundo y que sólo estaría al alcance de un club estado como el PSG o de Arabia Saudí.

Sin embargo ni Mbappé ni su madre, Fayza Lamari, se fían ya del PSG. Son demasiadas las promesas incumplidas con el jugador como para que vuelvan a confiar en los dueños qataríes del club. Ni Mbappé ni su familia han olvidado la presión a la que fue sometido el jugador para renovar en mayo de 2022 ni las amenazas del verano pasado que derivaron en la decisión, tomada desde Qatar, de apartarle del equipo.

Para Mbappé esta decisión ya no es una cuestión de dinero sino de elegir hacia dónde quiere encaminar su carrera como futbolista. Kylian quiere ganar títulos, sobre todo la Champions y el Balón de Oro, y cada día tiene más claro que el PSG no es el club ideal para conseguir sus objetivos. No ha habido día en que no se haya arrepentido de su traición al Real Madrid y sabe que el tren del club blanco no suele pasar dos veces en la vida.

Mbappé elige su futuro

Aunque la decisión sobre su futuro volverá a estar sólo en manos de Mbappé y su familia, el PSG intentará seducirle con otra ingente cantidad de dinero (ya gana en torno a los 70 millones netos por temporada) y la promesa, ya incumplida en 2022, de construirle un equipo a su medida para que esté en disposición de ganar la Champions.

Pero Mbappé está cansado de falsas promesas y proyectos fallidos. Siente que ha perdido en París la oportunidad de ganar un par de Champions y sendos Balones de Oro. Y si el equipo no está a la altura, Kylian continúa apabullando con unos números sencillamente demoledores: 15 goles con el PSG en 15 partidos oficiales, 13 en los 11 encuentros de la Ligue One y otros dos en los cuatro duelos de Champions.

Mbappé está sosteniendo a un PSG en construcción pero a Luis Enrique no le parece suficiente. «No estoy contento con Kylian Mbappé. No tengo nada que decir de los goles, pero puede ayudar al equipo de otra manera. Lo hablaré con él primero, pero son conversaciones privadas. Kylian es uno de los mejores jugadores del mundo, pero queremos más. Queremos que haga más», dijo el entrenador y ex tiktoker después del último hat-trick de Mbappé en la liga francesa.

Mientras tanto el Real Madrid guarda silencio. Mejor dicho, utiliza comunicados oficiales para negar negociaciones con Mbappé y para zanjar cualquier rumor en torno a futuros acuerdos, contrato o salario que pudiera percibir el francés en el club madridista. Lo que tenga que pasar entre Mbappé y el Real Madrid pasará a partir de enero. Si es que pasa.