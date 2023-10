Arabia Saudí mantiene su ofertón a Modric

Arabia Saudí volverá a la carga por Modric si el croata da el paso de pedirle al Real Madrid que le deje salir. La última oferta del gobierno saudí, de algo menos de 200 millones por dos temporadas, sigue en pie y Luka podría irse al fútbol árabe a unirse al elenco de estrellas de la liga que ha reventado el mercado junto a los Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, Sadio Mané y compañía.

Modric no está contento en el Real Madrid ni cómodo con Ancelotti. Tanto por sus reiteradas suplencias como por su cambio en el Metropolitano el croata se siente señalado por su entrenador y cree que Carletto no está siendo justo con él. La relación entre ambos, por mucho que el técnico madridista diga lo contrario, ha quedado dañada tras el derbi y no será fácil que todo vuelva a ser como antes.

🚨 «Si sigue todo igual, ME MARCHO». 🗣️ Las palabras de Modric a Ancelotti que desvela #INDA. pic.twitter.com/XhaGkKUqzK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 3, 2023

Después de dos partidos condenado al banquillo por Ancelotti y sin jugar ni un minuto tras lo que ocurrió en el Metropolitano, Luka Modric volvió a sentirse futbolista en el Diego Armando Maradona. Repitió suplencia ante el Nápoles, pero al menos jugó casi media hora cuando el técnico del Real Madrid le metió a jugar por Kroos. El croata le puso pausa y control al equipo madridista, que ganó el duelo con el golazo postrero de Fede Valverde.

«Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que el año pasado. En estos dos últimos partidos no ha jugado porque la competencia en el centro del campo es muy alta y alguno se puede quedar en el banquillo. No tenemos problemas. Le respeto como jugador y persona, pero a veces tengo que tomar decisiones que cuestan mucho», explicó Ancelotti antes del partido sobre las suplencias del croata.

Arabia Saudí sigue pendiente de Modric

Y después del duelo ante el Nápoles Carletto insistió en su mensaje conciliador: «Ha cumplido, ha entrado bien con toda su experiencia, nos ha dado más control de juego. Ha jugado 30 minutos a alto nivel. Puede aportar. Esto es lo que pido a un jugador que no juega y está un poco enfadado. Luka ha sido fantástico».

La nueva vida de Modric es desconocida para el croata. Sólo ha sido titular en dos partidos de los ocho en Liga, contra el Getafe y el Atlético, precisamente el día que fue sustituido al descanso. En la Champions fue titular ante el Unión Berlín y suplente contra el Nápoles. En los diez partidos oficiales del Real Madrid Modric no ha completado ninguno. En sus números aparecen vacíos el casillero de goles y asistencias.

Tal como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones el pasado 2 de octubre, Modric pedirá al Real Madrid irse en enero. «Hubo un intercambio de palabras entre Modric, Ancelotti y la cúpula y el croata le dejó caer que si esto sigue así en diciembre, se iría del Real Madrid. Modric le dijo que quería llegar a tope a la Eurocopa y que si no jugaba de titular no iba a llegar para afrontarla en condiciones»

De momento, Modric sigue en el Real Madrid a la espera de ver qué ocurre en el partido liguero ante Osasuna y tomarse diez días de reflexión en el parón de selecciones en el que, como siempre, volverá a irse con Croacia. Y allí sí que es capitán general y titular indiscutible.