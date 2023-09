Jude Bellingham tras su pase con el exterior: «Llevo viendo a Luka Modric tres meses todos los días»

Jude Bellingham, que se disfrazó de Modric con un extraordinario pase al inicio del partido, atendió a los medios oficiales del Real Madrid tras la victoria madridista en Gerona, por 0-3, frente al Girona. Los goles de Joselu, Tchouaméni y el propio Jude Bellingham, sentenciaron al cuadro catalán y colocan como líderes en solitario a los de Carlo Ancelotti.

Jude Bellingham fue clave en la victoria del Real Madrid frente al Girona que le permite asaltar el liderato de la Liga EA Sports. El mediocentro británico asistió a Joselu en el primero de los blancos y cerró la goleada con otro tanto más: «Ha sido una victoria importante. Lo estaban haciendo muy bien, pero hemos hecho una declaración de intenciones a la Liga. Tres goles y portería a cero ante un gran equipo».

No hizo buen partido frente al Atlético de Madrid en el derbi de hace una semana y fue suplente frente a Las Palmas sin disputar un solo minuto. Con ese bagaje en los últimos duelos, el mediocentro inglés volvió a la titularidad del Real Madrid y cogió las riendas del equipo desde el primer minuto de juego, siendo además decisivo.

«Me siento muy bien, tengo libertado de movimientos. Estoy disfrutando mucho de mi futbol. Disfrutando del Real Madrid. Siempre trato de hacerlo lo mejor posible con esta camiseta», afirmó el jugador madridista en los canales oficiales del Real Madrid.

Jude Bellingham cerró la goleada con el 0-3 en Montilivi tras empalar dentro del área un buen pase de Joselu, aunque afirmó que no fue de sus mejores golpeos: «No ha sido una finalización muy buena, soy sincero. Podría haber marcado algún gol más. Lo más importante es la victoria».

Jude Bellingham se disfrazó de Modric

Jude Bellingham se disfrazó de Luka Modric en el primer gol del Real Madrid en Gerona con un excelso pase con el exterior desde el pico del área que Joselu transformó en gol. Un recurso extraordinario que el británico ha aprendido del croata en el tiempo que lleva como jugador madridista.

«Llevo viendo a Luka Modric tres meses todos los días. Solamente quiero ser creativo. Ha sido un buen inicio y un buen gol porque nos ha quitado la presión que nos han puesto al principio», afirmó Jude Bellingham.

Siete goles en siete partidos

Por otro lado, Jude Bellingham acumula ya siete goles y dos asistencias en sus primeros siete partidos oficiales con la camiseta del Real Madrid: «Sí, no está mal. Me gustaría seguir este camino. La temporada es muy larga. No siempre voy a marcar o asistir, pero siempre voy a dar lo mejor de mí para intentar tener un impacto en el partido».

Jude Bellingham culminó sus declaraciones post partido hablando de su ya mítica celebración después de cada gol, abriendo los brazos y mirando a la afición del Real Madrid, ya sea en el Bernabéu o fuera de casa: «Mi celebración no sé de donde viene en realidad. Creo que la hice por primera vez con el Birmingham. Es una inspiración que los chicos la recreen en el colegio. Estoy muy contento por ello».