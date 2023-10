Fede Valverde fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Diego Armando Maradona a Nápoles y los blancos. Los madridistas, que ganaron en la primera jornada al Unión Berlín, buscan un triunfo que les acerque a la primera posición del grupo de la Champions.

«Es un partido muy importante para seguir por la senda de la victoria en Champions. Estamos ilusionados y con muchas ganas de que llegue mañana para seguir ganando y por el buen camino», explicó Valverde sobre el duelo contra el Nápoles.

Valverde analizó cómo ha sido su último año: «En lo familiar no lo voy a recordar porque son momentos duros que he vivido, sobre todo con mi mujer. No se lo deseo a nadie. Son cosas de la vida. Intenté centrarme en el fútbol, en el Mundial, que no fue como quería, y en el Real Madrid. Ganamos la Copa del Rey y eso fue muy lindo. Me hizo madurar, sobre todo como persona. Hay que estar junto a la familia, que te dan un plus».

Sobre Modric y su situación, fue muy claro: «Es Luka Modric y para mí es un referente. Todos tiramos para el mismo lado y él jamás ha puesto una mala cara. Es un guerrero y es de admirar. Sigue marcando historia. Es un ejemplo para todos. Hay que aprender hasta el último día que juegue al fútbol y disfrutarlo».

El centro del campo del Real Madrid

«Desde que llegué ha sido un centro del campo increíble. He intentado aprender mucho de cada uno de ellos. Cuando estás en el día a día intentas escucharlos, mirarlos. Yo me aproveché mucho de los consejos de Casemiro. A los jóvenes hay que ayudarles como lo hicieron conmigo», comentó sobre el centro del campo del Real Madrid.

«Creo que son jugadores que cada uno tiene sus cualidades. Eso nos ayuda a seguir creciendo como futbolistas. Hay que entrenar al máximo y es una competición muy sana. Si lo hacemos no seremos un equipo invencible, pero sí muy complicado, continuó al hablar de la medular madridista».

«Te intentas adaptar. Con un entrenador así hay que escucharle. En lo personal creo que lo estoy haciendo bien. A veces cuesta, porque atacas mucho más. Esto es parte del fútbol y hay que seguir aprendiendo de este entrenador», explicó sobre el nuevo sistema.

Bellingham y la capitanía de Valverde

Valverde también habló de Bellingham: «Los jugadores que están llamados a marcar una época tienen las características de Bellingham. Entendió el Real Madrid y parece muy maduro. Es muy bueno, muy buen compañero y tiene la cabeza muy bien amueblada. Seguramente pueda ser un capitán que marque una época».

«Sí. Es un sueño desde que llegué. Me gustaría ser un ejemplo y un espejo para toda la gente. Nos miramos en los veteranos y me encantaría ser capitán. Lo he sido en Uruguay y fue de lo más bonito que he vivido en mi vida. Me encantaría ser capitán del Real Madrid», finalizó hablando de la posibilidad de llevar el brazalete.