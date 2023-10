¿Hay caso Modric? Pues es posible. Y si no lo hay y la situación no cambia, que tiene pocos atisbos de hacerlo, como mínimo, en el siguiente partido, lo habrá. El croata no ha vuelto a jugar ni un solo minuto desde que se quedó en el vestuario en el derbi del Metropolitano que enfrentó el pasado fin de semana a los blancos contra el Atlético de Madrid. Ni calentó contra Las Palmas ni frente ante el Girona en Montilivi. Cuanto menos, raro.

Ancelotti apostó por la titularidad de Modric en el derbi y su apuesta le duró 45 minutos. Ni uno más. En cuanto ambos equipos se fueron al vestuario, decidió dejarle en la ducha para dar entrada a Joselu en su lugar. Luego, ha desaparecido de los planes del italiano, que ha dejado de contar con él de manera inesperada. Carletto siempre se ha caracterizado por tener mano izquierda con los futbolistas, especialmente con los que tienen el peso y la trayectoria de Luka, pero en esta ocasión algo ha cambiado.

Obviamente, Modric no se siente bien en este escenario. No se acostumbra a ser suplente en el Real Madrid y no esfuerza en ocultarlo. Es un profesional intachable que siempre trabaja al cien por cien, pero ahora lo hace sin una sonrisa en la boca.

Así lo explica Ancelotti

Tras el derbi, cuando Ancelotti explicó la titularidad y el cambio de Modric, fue muy claro. Primero, aseguró que apostó por Luka de inicio porque su idea era «buscar un poco más de control de balón» y quería «dar descanso a Tchouaméni». Después, detalló los motivos del cambio: «No señalamos a nadie. Y señalarlo a él, encima, ya sería demasiado. No ha jugado un buen partido, pero como el resto de compañeros».

«He hablado con él porque está teniendo que aguantar más de lo normal. Cuando Luka renovó él estaba encantado, después ha cambiado su papel, pero cuando vuelvan estos partidos él tendrá protagonismo. Le he dado más protagonismo a los jóvenes. La plantilla tiene mucha competencia. Sé lo que puede aportar y lo va a hacer este año, aunque sea con menos minutos», apuntó el técnico antes del partido frente a la Real del pasado 17 de septiembre. En aquel encuentro también fue suplente.

Un escenario desconocido

Modric no está acostumbrado a ser suplente. En el Real Madrid no lo ha sido casi nunca. De hecho, no se quedaba sin jugador dos partidos por decisión técnica desde 2012 con Mourinho como entrenador. Ahora, casi once años después, la situación se ha vuelto a repetir ante Las Palmas y frente al Girona.

Modric, que está jugando su última temporada con el Real Madrid, ha disputado con la camiseta blanca 489 duelos. En este tiempo, ha ganado un Balón de Oro y 23 títulos con el club blanco. La duda es si llegará a los 500 encuentros. En condiciones normales sí lo debería hacer, pero nada se puede dar por seguro.

Enero acecha y el Miami le tienta

Ancelotti daba por seguro hace no tanto que Modric no se iba a ir Arabia tras tomar la decisión de seguir, pero en enero, cuando se abra de nuevo el mercado, todo podría pasar.

Predrag Mijatovic, ex jugador del Real Madrid, alimentó los rumores sobre una posible marcha de Luka Modric. O, mejor dicho, ha explicado que el jugador croata ha tenido alguna que otra reunión con David Beckham, quien es uno de los jefes del Inter de Miami y que ha realizado este mismo verano las grandes contrataciones de Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

«El propio Messi personalmente se ha interesado en la posibilidad. En Croacia hace unos días Modric se vio con Beckham, donde estuvieron comiendo», comentó Mijatovic en La Ser. Y es que Modric ya reconoció recientemente en una entrevista en su país que su importancia dentro del equipo había bajado considerablemente.