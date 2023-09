Joselu tras marcar otro gol con el Real Madrid: «Estoy viviendo mi tercera juventud»

Joselu está viviendo su tercera juventud como jugador del Real Madrid tras anotar un nuevo gol como madridista en la victoria, por 0-3, frente al Girona. El delantero del cuadro blanco atendió a los medios oficiales del club junto a Tchouaméni, que marcó su primer gol con la camiseta del Real Madrid.

«Creo que estábamos convencidos de que el Girona era un gran rival. Veníamos muy mentalizados de que conseguir la victoria aquí era muy importante, sobre todo para ponernos arriba en la clasificación. El equipo empezó algo más dubitativo al principio, pero es normal, al final estás jugando fuera de casa ante un equipo que siempre te empuja. Pero la idea del equipo ha sido siempre ir a por el partido. No es casualidad hacer tres goles fuera de casa. Lo importante es el sacrificio y la humanidad que hay en el vestuario para sacar los partidos adelante», afirmó Joselu en los medios oficiales del club madridista.

«Cualquier partido en Primera División es complicado. Los rivales se refuerzan muy bien y contra nosotros la intensidad es mayor por el afán de poder ganarle al mejor equipo de la Liga. Al final esto continua. Nosotros hemos aprovechado nuestras ocasiones, las hemos materializado y contentos por estos tres puntos», afirmó el delantero del Real Madrid.

Joselu anotó otro gol más con la camiseta del Real Madrid y sigue aprovechando sus minutos: «Me siento muy bien, con mucha confianza y aprovechando a tope los minutos que me da el mister. Estoy aquí para ayudar, para eso he venido. Estoy muy contento, el día a día es increíble. Todos los compañeros me han acogido muy bien y eso al final se demuestra en los partidos».

Otro gol de Joselu

«Lo dije el primer día. Es el equipo de mi vida. Es donde uno lucha por poder estar. Volver aquí es lo más grande que hay para un futbolista. Estoy viviendo mi segunda juventud, o tercera. Llevar este escudo es una de las cosas más importantes de mi vida», afirmó el delantero madridista.

«El cansancio en los últimos minutos ya está al acecho. Son cualidades que tengo y me gustan mucho (bajar la pelota de espaldas). Estoy disfrutando. Es asistencia a Bellingham. Intento tirar, le veo venir desde atrás e intento meterla en el área. Jude al final tiene un imán para esos balones y cierra el partido de una manera increíble», culminó Joselu tras contar la asistencia que dejó para sentenciar el encuentro.

Tchouaméni metió su primer gol

«Fue un partido difícil ante un buen equipo con buenos jugadores. Pero necesitábamos ganar este partido. Lo hicimos bien y estamos contentos por ello», comenzó afirmando el mediocentro francés en Real Madrid TV.

«Fue un partido donde tengo que hacer mi trabajo con el equipo. Creo que tenemos una plantilla increíble y todos los jugadores tienen que disfrutar y demostrar su calidad en el campo. Y hoy he intentado hacer lo que sé hacer. Y hoy creo que he hecho un partido bueno, tenemos que seguir así. Vamos a recuperar bien para ir a Nápoles», contaba Tchouaméni tras la victoria en Gerona.

Tchouaméni anotó su primer gol como jugador del Real Madrid después de muchos intentos:»Por fin. Pero creo que este año he intentado más marcar este gol. Y hoy tengo la oportunidad de ayudar a mi equipo con este gol. Estoy contento por el gol y con la victoria».

«Lo hemos trabajado durante el entrenamiento y hoy estaba seguro que Toni iba a darme un buen balón. Y fue un buen gol. Todos están muy contentos por mí, porque por fin he marcado mi primer gol con el Real Madrid. Es un sueño. Pero tenemos otro partido importante el martes», afirmó el centrocampista francés.

«Soy un jugador completo. Soy capaz de hacer todo en el campo. Defensivamente y ofensivamente. Intento utilizar mi físico y mi cualidad técnica. Ya está», culminó Tchouaméni sobre sus puntos fuertes.