Beckham y Messi quieren a Modric en el Inter de Miami

La situación de Luka Modric dentro del Real Madrid ha cambiado en las últimas semanas. El jugador croata, que rechazó una importante oferta de Arabia Saudí este verano en el que duplicaban su sueldo, podría recalar en el Inter de Miami por el fuerte interés que está mostrando David Beckham y Leo Messi. En el derbi ante el Atlético de Madrid fue titular, pero fue sustituido al descanso y desde entonces no ha vuelto a vestirse de corto en los dos partidos que ha disputado el equipo esta semana.

Predrag Mijatovic, ex jugador del Real Madrid, ha alimentado los rumores sobre una posible marcha de Luka Modric. O, mejor dicho, ha explicado que el jugador croata ha tenido alguna que otra reunión con David Beckham, quien es uno de los jefes del Inter de Miami y que ha realizado este mismo verano las grandes contrataciones de Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

«El propio Messi personalmente se ha interesado en la posibilidad. En Croacia hace unos días Modric se vio con Beckham, donde estuvieron comiendo», comentó Mijatovic. Y es que Modric ya reconoció recientemente en una entrevista en su país que su importancia dentro del equipo había bajado considerablemente.

El ex futbolista montenegrino del Real Madrid reconoció en el Larguero de la cadena SER que Modric había «recibido ofertas de Estados Unidos, de muchos equipos y de este en especial. Ya tuvo la de Arabia Saudí pero él quiso quedarse en el Madrid».

Y es que Luka Modric fue sustituido al descanso en el derbi ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana y no ha vuelto a sumar un solo minuto ante Las Palmas, donde ni calentó. Contra el Girona, la situación se repitió y volvió a quedarse a cero. Ahora quedan dos partidos antes del parón de selecciones, contra el Nápoles en Italia este martes y ante Osasuna el sábado a las 16:15 horas de la tarde.

En el último parón de selecciones, Luka Modric habló de su situación y la ausencia de minutos o reducción de los mismos esta temporada, cuando decidió quedarse en el Real Madrid rechazando una gran cantidad de millones procedentes del fútbol árabe. «Nadie está contento cuando no juega. Después de toda mi carrera, esa sensación me resulta especialmente extraña. Pero el entrenador lo decidió por sus propios motivos. No me hundiré ni flaquearé por eso. De lo contrario… El Madrid quería que me quedase y yo tenía el mismo deseo», comentaba el centrocampista de 38 años.

«Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, y que no me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados. Me dijeron que nada cambiaría en mi estatus, y por eso firmé. Veremos cómo se desarrollan las cosas, si en un futuro resulta que ya no soy importante, entonces pensaría qué hacer…», dijo en una entrevista en su país», añadió el croata.