Modric se pasa al baloncesto y desafía a Doncic

El legendario centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha desafiado abiertamente a uno de los mejores jugadores de baloncesto del panorama actual, Luka Doncic. El base de los Dallas Mavericks volverá con su franquicia de la NBA a la que fue su casa durante siete años, el Wizink Center, para reencontrarse y enfrentarse contra el equipo blanco.

Más de una semana antes, quien fuera su compañero en la sección de fútbol, le ha desafiado en un vídeo publicado por los Dallas Mavericks: «Antes de enfrentarnos al Madrid, Modric quiere saberlo… ¿Estás preparado para el desafío Doncic?».

Before we head to Madrid, Luka Modric wants to know… @luka7doncic, are you up for the challenge? 🤔🏀 #MFFL pic.twitter.com/mPog9iDzwS

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) September 28, 2023