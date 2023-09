Luka Modric ni calentó contra Las Palmas. Raro, cuanto menos. Y es que, aunque Carlo Ancelotti explicó que no lo hizo por descanso, el italiano tuvo que puntualizar que el que realmente debía tomarse un respiro era Jude Bellingham. La realidad es que el croata venía de jugar 45 minutos contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, ya que fue sustituido en el descanso. El italiano no le quiso señalar, aunque desde fuera podía parecer otra cosa.

Modric fue la gran sorpresa del Madrid en el derbi contra el Atlético de Madrid. La presencia de Kroos en el once titular podría entrar en alguna quiniela, pero la del croata no. Ancelotti puso a los dos y, aunque él asegura que no, varió su dibujo para dar cabida a todos. A todos menos a Tchouaméni, que fue el sacrificado en la medular. Tras una primera parte en la que durante 20 minutos los rojiblancos pasaron por encima de los blancos, Ancelotti decidió dejar a Luka en el vestuario para dar entrada a Joselu y regresar a la idea que le había llevado a este duelo invicto.

Tras este episodio, Modric fue suplente contra Las Palmas, algo con lo que se podía contar. Pero lo extraño es que ni siquiera calentó, quedándose sin jugar un solo minuto por primera vez en lo que va de temporada. Ancelotti sí dio entrada a Kroos y Ceballos, pero el croata no se movió del banquillo.

Modric, una situación complicada

«Estaban cansados, sobre todo Bellingham, y preferí darles descanso para evitar problemas. Los jugadores entienden muy bien que la rotación es muy importante. He intentado manejar la plantilla y tenemos que hacerlo de la mejor manera en los próximos partidos. Va a pasar hasta el próximo parón porque hay un desgaste muy importante y muchas lesiones en este periodo. En este momento de la temporada cuesta tener un rendimiento del 100%», aseguró Ancelotti en rueda de prensa al ser preguntado por Modric.

La realidad es que Modric no está contento con su situación. No asume el rol de suplente que tiene esta temporada y lo que sucedió en el derbi contra el Atlético de Madrid fue una piedra más en su mochila. El croata fue uno de los señalados en la derrota del Metropolitano.

El partido contra Las Palmas mantiene encendido el foco sobre Modric. Ancelotti asegura que no jugó por una cuestión de cansancio, aunque el debate sobre el papel del croata en la plantilla del Real Madrid sigue vivo. Tiene complicado ser titular, aunque Carletto seguirá contando con él.

Modric y Arabia Saudí

La situación de Modric en el Real Madrid tiene poco margen de maniobra. En lo que resta de temporada, todavía queda un largo camino por delante, lo normal es que Luka no haga las maletas. El ’10’ renovó el pasado verano para seguir siendo importante, pero por el momento no está siendo así. Hace unos meses dijo «no» a una importante oferta llegada desde Arabia Saudí, pero si en enero vuelven a la carga y su situación, como parece, no cambia, podría escucharla.