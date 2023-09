Ancelotti: «No hago caso a Gil Marín, se ha equivocado a lo grande»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente a Las Palmas en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos sumaron los tres puntos gracias a los goles de Brahim y Joselu. A pesar de volver a la senda del triunfo, los madridistas no son líderes tras el triunfo al Girona. Se quedan segundos.

Lo primero que hizo Ancelotti fue valorar el estado de salud de Alaba y Rüdiger. Sobre el alemán, que tiene molestias en el gemelo derecho, cree que «estará ante el Girona», mientras que ha descartado a Alaba. Si no llegasen ninguno de los dos, tendría que mirar a la cantera.

Ancelotti también respondió a Gil Marín, que afirmó que «el Madrid adultera la competición», según Marca. «No hago caso a lo que dice Gil Marín. Cada uno dice y hace lo que quiere. Simplemente, digo que para mí se ha equivocado a lo grande, ninguno es perfecto», afirmó.

Brahim y Joselu

«El partido de Brahim y Joselu ha aportado al equipo. En la primera parte se podía tener un poco más de acierto. Cuando un jugador que juega poco sale al campo y lo hace bien, estamos todos muy contentos», explicó.

«Puede jugar en las dos posiciones. Puede jugar con los delanteros, que se mueve muy bien. Tiene mucha calidad», continuó sobre Brahim. «Tiene una calidad extraordinaria, sobre todo en pequeños espacios. Nos va a ayudar mucho», añadió.

Ancelotti y la falta de puntería

«Me preocupa el final de la segunda parte, cuando hemos bajado el ritmo. No tuvimos un buen control del partido. Hemos intentado empezar fuerte, evitar problemas, pero faltó el acierto. En la segunda faltó intensidad. Es un momento de la temporada donde casi todos los equipos tienen una pequeña baja de intensidad», comentó, a pesar de la cantidad de goles que ha faltado el Real Madrid.

Sobre Rodrygo y su sequía, aseguró que «para los delanteros son momentos que pasan. Cuando no marcas viene ansiedad y preocupación. Nosotros tenemos que seguir dándole la confianza. No ha marcado, pero ha dado una asistencia. Para mí ha aportado lo suficiente. El gol es importante para él y llegará cuando no piense en marcar goles».

«Siempre hay margen de mejorar. En algunas oportunidades lo hemos hecho muy bien. Ese es el trabajo del entrenador. El foco del partido era empezar fuerte y en este sentido al delantero le puede faltar un poco de frescura», añadió sobre el acierto de cara a puerta.

Sobre la idea de juego, fue muy claro: «El pase directo es la mejor opción porque con un pase se puede hacer un mano a mano con el portero. No soy un superfan de la posesión, soy un superfan de los goles».

Modric no calentó

Modric ni siquiera calentó y Ancelotti explicó que «estaban candados y preferí darle descanso. Sobre todo Bellingham, así hemos evitado problemas». «Los jugadores entienden muy que en estos partidos las rotaciones son importantes. He intentado manejar la plantilla y hay que hacerlo de la mejor manera. Hasta el próximo parón esto va a pasar. El desgaste es muy importante. En este momento de la temporada a los jugadores les cuesta tener un rendimiento al cien por cien», añadió.

Además, de Vinicius explicó lo siguiente: «Ha entrado con mucha ilusión. Después de un mes algo le falta, pero lo importante es recuperarse y estar listo para el partido del sábado, donde será titular».

Por último, analizó la lesión de Arda Güler: «Terminó el entrenamiento y estaba bien. Luego, notó algo y tuvo una pequeña lesión. Está triste. Se ha recuperado del problema del menisco, pero hay que esperar un poco. No es algo muy serio. La idea era que jugase hoy».