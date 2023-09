Así queda la clasificación de la Liga EA Sports tras la victoria del Real Madrid ante Las Palmas

El Real Madrid venció, por 2-0, a la Unión Deportiva Las Palmas en el Santiago Bernabéu y se coloca segundo en la clasificación de la Liga EA Sports adelantando de esta manera al FC Barcelona. Un gol de Brahim antes del descanso y otro de Joselu tras la reanudación sentenciaron el partido a favor de los blancos.

El Real Madrid se colocó segundo en la clasificación de la Liga EA Sports después de su victoria ante Las Palmas, por 2-0, en la jornada séptima del campeonato liguero. Los de Ancelotti tienen 18 puntos, uno más que el Barcelona y solamente se quedan por detrás del Girona, que es el nuevo líder con 19 puntos.

Dos goles de Brahim y Joselu fueron suficientes para que el Real Madrid venciese a Las Palmas en el Santiago Bernabéu. Le costó y mucho al conjunto blanco abrir la lata tras la exhibición bajo palos de Álvaro Valles. Pero un disparo desde el interior del área de Brahim en el tiempo de descuento de la primera mitad y un cabezazo de Joselu en el inicio de la segunda parte fueron suficientes para decantar el partido a favor de los blancos.

El Girona se coloca como nuevo líder de la Liga EA Sports tras su nueva victoria frente al Villarreal con remontada incluida. El cuadro catalán venció por 1-2 en la Cerámica después de remontar el gol inicial anotado por Parejo desde el punto de penalti. Todos en la segunda mitad. Dos goles de cabeza de Dovbyk y Eric García de cabeza remontaron el partido. El Girona FC, líder de Primera división por primera vez en su historia. Hasta esta temporada, su mejor clasificación parcial fue ir en sexto lugar -por última vez, tras la 5ª jornada 2018/19.

Así queda la clasificación de la Liga

Además de las victorias de Real Madrid y Girona, el Athletic empató su partido contra el Getafe a pesar de jugar toda la segunda parte con un jugador menos. Yuri adelantó al cuadro vasco que terminó la primera mitad con 10 tras la expulsión de Sancet. Gastón empató el partido para el Getafe, Iñaki Williams volvió a adelantar a los bilbaínos y Latasa empató de nuevo antes del final.

Este miércoles lo cerrarán dos partidos más de la jornada séptima de la Liga EA Sports. Uno de ellos en el Nuevo Mirandilla entre Cádiz y Rayo Vallecano, y el segundo en Mestalla entre el Valencia y la Real Sociedad. La jornada la cerrarán el jueves tres partidos. Celta de Vigo vs Alavés, Granada vs Betis y Osasuna vs Atlético de Madrid.

El Barcelona baja a la tercera posición

El Barcelona no logró ganar al Mallorca en la noche del lunes tras empatar a dos con el club bermellón. El conjunto azulgrana empezó la jornada ostentando el liderato con 16 puntos y solamente pudo sumar un punto en territorio balear. Los de Xavi tuvieron que empatar dos veces un resultado adverso.

Muriqui adelantó al Mallorca en el minuto ocho de partido tras un error de Ter Stegen en la salida de pelota. Antes del descanso, Raphinha empató el encuentro con un gran disparo desde la frontal y en el descuento Abdón Prats volvió a poner por delante al Mallorca. El Barcelona empató a través de su canterano Fermín López en el minuto 75 y logró un punto insuficiente para los culés.