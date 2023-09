Xavi tiene a dos diamantes en bruto en Fermín y Yamal

El Barça cedió su segundo empate de la temporada en Mallorca, en Son Moix. Los errores condenaron al equipo de Xavi Hernández, que permitió demasiado a los de Aguirre que supieron meterle mano. Sólo el golpe de calidad de Raphinha y los cambios del técnico egarense en la segunda parte fueron decisivos para sumar en el templo bermellón. La entrada de dos diamantes en bruto como Lamine Yamal y Fermín López revolucionaron al Barcelona y decidieron el rumbo de la contienda.

Ambos tuvieron un papel protagonista durante la segunda parte, disputando algo más de media hora de juego contando los ocho minutos de descuento que se añadieron en Son Moix. De Lamine Yamal ya sabíamos mucho, lo había demostrado en las primeras jornadas y con la llamada de la selección español de Luis de la Fuente, pero Fermín, que ya deslumbró en pretemporada con su gol en el Clásico, tenía su primera gran noche.

«Fermín es un gran descubrimiento. Un jugador a tener en cuenta que puede ser muy importante», decía Xavi Hernández antes del partido ante el Mallorca, en la previa, consciente del nivel del joven de 20 años que aún tiene mucho que aportar. Desde 2016 en La Masía, el mediocentro tenía camino y opciones esta jornada sin Pedri ni De Jong y no dudó en aprovechar la primera oportunidad que tuvo, con un disparo plácido que supuso el 2-2 que a la postre sería definitivo para el reparto de puntos en una mala noche culé.

Xavi acabó contento con él, con su buena entrada en el juego y disciplina sobre el césped. Se asoció bastante bien con sus compañeros, fue agresivo pisó área como dejó atestiguado en su gol, obra primero de la lucidez en el pase de Lamine Yamal para Raphinha, éste dejaba atrás y Lewandowski dejaba pasar la pelota para la aparición del canterano, un nuevo ejemplo para los que vienen desde atrás en La Masía.

Lamine Yamal es ya una realidad, aunque desde el Barça se empeñan en que «lo queremos cuidar», como dice Xavi, justificando las suplencias consecutivas del joven extremo de tan sólo 16 años, del que sólo ofrece loas, aunque con cautela: «Es talentoso, diferencial, genera mucho. Tiene mucha madurez pese a su edad. Nos puede aportar mucho pero tenemos que ir con pies de plomo».

El técnico egarense acabó «contento con su aportación» durante la media hora larga que estuvo el canterano sobre el verde de Son Moix. No es para menos, ya que Yamal fue un dolor de muelas para el Mallorca nada más entrar al terreno de juego, intentando incesantemente desbordar por la derecha y buscar el área. Lo logró en muchas de esas ocasiones, en otras forzó faltas y alguna incluso logró que le señalaran penalti.

Fue el VAR el que vio que la falta a Lamine no era lo que sí vio el colegiado, que no dudó en pitar pena máxima y conceder los 11 metros al Barça. Yendo al detalle, a la cámara lenta, se veía como la acción no fue tal y como pareció que el contacto, si existe, es tan ínfimo que no se puede considerar ni falta. El canterano sigue siendo desequilibrante, fino en el pase y decisivo en los momentos en los que la tensión y presión puede perturbar a cualquiera. El Barça tiene dos diamantes en bruto, sólo falta pulirlos.