Xavi: «Perdemos dos puntos hoy porque no estamos concentrados en defensa»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación tras el Mallorca – Barcelona que finalizó con 2-2 en el marcador en esta séptima jornada de la Liga EA Sports. El egarense no pudo valorar positivamente el punto sumado tras empatar en Son Moix, donde no llegó a ir venciendo en ningún momento, siempre a remolque ante los de Aguirre. El técnico del Barça recalcó que no se llevan los puntos por errores que cometieron ellos: «Por errores clamorosos nuestros no nos llevamos la victoria».

Análisis

«El problema ha sido que se han adelantado en el mercado con un error nuestro. Nos viene otro mazazo tras el descanso. Otro error nuestro. Muy intenso trabajo. El problema ha sido que hemos concedido demasiado otra vez. Dos errores claros, clamorosos, no deben ocurrir y tuvimos que remar más de la cuenta».

Lamine

«Lo queremos cuidar. Es talentoso, diferencial, genera mucho. Tiene mucha madurez pese a su edad. Nos puede aportar mucho pero tenemos que ir con pies de plomo. Ha salido muy bien. Contento con su aportación».

Errores

«Teníamos el partido controlado después del empate. Recuerdo algunas claras, hemos generado para ir al descanso ganado. Un error nuestro es el gol de Abdón. Nos ponemos otra vez en derrota, por errores nuestros no nos llevamos la victoria»

Solidez defensiva perdida

«Debemos mejorar en eso. El año pasado nos dio mucha solidez estar concentrados en defensa. Son dos errores puntuales que no debe ocurrir, impropios nuestros. Por eso perdemos dos puntos hoy».

Penalti

«Sinceramente no lo he visto. El jugador del Mallorca no toca la pelota y parece que hay un poco de contacto».

Los errores condenan

«Después del gol de ellos hemos controlado el partido y después con el gol de ellos se nos ha descontrolado de nuevo. No puede pasar esto. Debemos ser sólidos. Hemos fallado ocasiones claras».

El gran problema

«El gran problema de hoy es que hemos concedido mucho. Tenemos que mejorar eso. No ha sido un problema de atacar. Hemos generado. Recuerdo una de Ferran, de Raphinha, Joao Félix… Más allá del resultado, son los errores de hoy».

Conceder demasiado

«Tenemos errores puntuales y que nos tenemos que concentrar más. Tenemos que mejorar ahí, ahí está el punto débil. Generar hemos generado. Quizá teníamos que tener más paciencia. El problema ha sido conceder demaisado».

Más de Lamine

«Ha entrado muy bien Lamine. Fermín también. Yamal ha generado cosas, es lo que queremos, es diferencial pero hay que cuidarle. Tiene muy corta edad para quemarlo. Tenemos que ser cuidadosos con él».

Fermín

«Fermín es un futbolista que me gustó especialmente en la pretemporada. Es capaz, tiene cualidades, gol, hambre… Hoy un gol suyo nos da un punto. Es dinámico, nos puede venir muy bien».

Más de Yamal

«Entiendo que la gente lo pide más. Tengo que decidir yo. Es un futbolista que nos puede aportar mucho. Tiene un talento descomunal. Nos puede venir bien esta temporada».

Íñigo

«Está bien Íñigo, está bien en los duelos, filtra pases, lo intenta siempre. Tiene salida de pelota correcta. Es un futbolista de perfil que no teníamos, un futbolista contrastado que nos ayudará».

¿Mosqueado con el penalti?

«Cuando compito soy intenso. Me gusta ganar y competir. Me ha parecido penalti en directo, siempre estoy con esa pasión, no puedo esconderme».