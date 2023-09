Carlo Ancelotti, que de fútbol sabe un rato, es plenamente consciente de que Modric no está satisfecho con el rol que está teniendo en este principio de temporada en el Real Madrid. El croata ha participado en las cuatro jornadas de Liga, pero sólo fue titular ante Getafe en el debut de los blancos en el estadio Santiago Bernabéu.

Luka, al igual que Kroos, no han tardado en darse cuenta de que ya no tienen la etiqueta de imprescindibles, pero el italiano, lejos de dejarles de lado, los mima a ambos, especialmente al balcánico, que es el que peor está llevando esta nueva situación, porque es plenamente consciente de que terminarán siendo importante a lo largo de la temporada.

Ancelotti tuvo que tomar una decisión complicada ante el Almería en la segunda jornada de Liga. Camavinga, que sufrió una sobrecarga, no fue titular, por lo que tuvo que decidir entre Kroos o Modric. El elegido fue el primero, mientras que Luka salió en la primera parte. El de Zadar no está acostumbrado a tener un papel de actor secundario y esto el italiano lo sabe. Por ello, le mima y le intenta cuidar. La titularidad en la siguiente jornada ante el Getafe fue merecida, porque en cada entrenamiento trabaja como el que más, pero también un gesto donde el técnico quería hacerle ver que sigue siendo importante.

Modric no ha tardado en comprobar que ya no es titular. La que siempre ha sido su posición en el Real Madrid ahora es de Fede Valverde, al igual que Camavinga ocupa el sitio de Kroos. Cosas del tiempo que ambos entienden, aunque intentan revelarse, en el mejor sentido de la palabra, para tratar de tener sus minutos. No está por la labor de bajar los brazos.

Cuando Modric renovó un año más por el Real Madrid y desoyó las suculentas ofertas del fútbol saudí, sabía que esta temporada iba a ser diferente. De alguna manera, la de la transición definitiva en la medular, tal y como está sucediendo. Pero Luka, inconformista por naturaleza y profesional hasta la médula, no se va a rendir y va a seguir peleando para demostrar que puede seguir siendo muy importante.

Modric lo tiene claro

«No estoy seguro de haber estado en el banquillo durante tres partidos seguidos, esa sensación me resultaba especialmente extraña. El entrenador lo decidió por sus propios motivos. Ciertamente, no me hundiré ni flaquearé por eso. Repito, no me quedé por quedarme, sino que quiero jugar y disfrutar del fútbol», dijo Modric en una entrevista concedida a un medio croata.

«Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo, que estos jóvenes son jugadores de primer nivel y que por eso están en el Real Madrid. No se pone en duda que nosotros, los mayores, debemos ayudarles a progresar y a asumir gradualmente los roles principales al nivel que este club finalmente busca», añadió.